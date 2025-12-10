UPSSSC PET Result 2025 OUT: यूपीएसएसएससी ने जारी किया PET 2025 का रिजल्ट, upsssc.gov.in पर ऐसे चेक करें रिजल्ट

(Photo Credits Pixabay)

UPSSSC PET Result 2025 OUT: यूपीएसएसएससी की परीक्षा देनें वाले अभियार्थियों का इंतजार ख़त्म हुआ. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को आयोजित हुई थी

UPSSSC PET उत्तर प्रदेश में ग्रुप 'सी' के विभिन्न पदों पर भर्ती का पहला चरण है। यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब अपनी मेरिट के आधार पर पोस्ट-स्पेसिफिक मेन्स एग्जाम (जैसे लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड आदि) में आवेदन कर सकते हैं. यह भी पढ़े: ICAI CA Result 2025 OUT: चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का मौका! आईसीएआई ने जारी किया ‘सीए इंटर और फाइनल एग्जाम’ का रिजल्ट, @icai.org और @icai.nic.in पर चेक करें अपना स्कोर

ऐसे चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर UPSSSC PET 2025 रिजल्ट से संबंधित लिंक दिखाई देते ही उस पर क्लिक करें. नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग और कैप्चा कोड सही-सही दर्ज करें. इसके बाद ‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करें. UPSSSC PET रिजल्ट (स्कोरकार्ड) स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा. रिजल्ट को अच्छे से चेक करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट या PDF कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

मेन्स परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेन्स परीक्षा के बाद उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को अंतिम रूप से अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान किया जाएगा. उम्मीदवार जल्द ही अपने स्कोरकार्ड को वेबसाइट पर चेक कर अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं.