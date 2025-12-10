Special Diwali in Delhi Today: दिल्ली में आज विशेष दीपावली, लाल किला से राष्ट्रपति भवन तक कई इमारतों पर जलेंगे दीपक

(Photo Credits Pixabay)

Special Diwali in Delhi Today: देश की राजधानी दिल्ली आज एक बार फिर दीपावली जैसी रौशनी में नहाई नजर आएगी. आज, 10 दिसंबर की शाम लाल किला, राष्ट्रपति भवन सहित कई प्रमुख सरकारी और ऐतिहासिक इमारतों को दीयों, एलईडी लाइट्स और विशेष सजावट से रोशन किया जाएगा. यानी आज दीवाली भले ही नहीं हैं. लेकिन आप यदि दिल्ली में रह रहे है तो आपको दीवाली जैसा नजारा नजर आ आयेंगा.

केंद्र सरकार विशेष निर्देश पर आयोजन

केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इस विशेष आयोजन को लेकर दिल्ली सरकार को आधिकारिक निर्देश भेजे हैं. दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा के मुताबिक, राजधानी के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों और सरकारी भवनों को दीपों और सजावटी लाइट्स से सजाया जाएगा, ताकि भारतीय सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन किया जा सके. यह भी पढ़े: देव दीपावली 2025: 25 लाख दीयों से जगमगाए वाराणसी के 84 घाट, वीडियो में देखें शानदार लेजर शो और भव्य आतिशबाजी

आज क्यों मनाई जा रही है ‘विशेष दीपावली’?



यह आयोजन भारत की उस पहल से जुड़ा है, जिसमें भारत ने दिवाली को यूनेस्को (UNESCO) की Intangible Cultural Heritage सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है. मार्च 2024 में यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से यूनेस्को के समक्ष प्रस्तुत किया गया था.

मुख्य कार्यक्रम लाल क़िला परिसर में होगा

इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन लाल किला परिसर में होगा. इसके साथ ही आसपास का चांदनी चौक इलाका भी रंगोली, रोशनी और पारंपरिक सजावट से सजेगा.संस्कृति मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि देशभर के सभी विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Sites) को भी इसी शाम विशेष रूप से दीपों से रोशन किया जाए.

यूनेस्को की बैठक

वर्तमान में 8 से 13 दिसंबर तक यूनेस्को की Intergovernmental Committee की बैठक लाल किला परिसर में चल रही है, जिसके दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है. इसी अवसर को खास बनाने के लिए राजधानी में विशेष दीपावली का आयोजन किया जा रहा है.