Sikar Road Accident: सीकर में भीषण सड़क हादसा, वैष्णो देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस की ट्रक से टक्कर, 3 की मौत, 28 घायल; VIDEO

Sikar Road Accident: राजस्थान के सीकर जिले में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. फतेहपुर के पास जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात करीब 11 बजे एक स्लीपर बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 यात्री घायल हो गए. फतेहपुर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार के अनुसार, घायलों में से सात की हालत गंभीर बनी हुई है

दुर्घटना का वीडियो आया सामने

हादसे के बाद घटनास्थल का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क पर क्षतिग्रस्त बस और ट्रक दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में चीख-पुकार और अफरातफरी का माहौल साफ नजर आता है. वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

सीकर में भीषण सड़क हादसा

बस में करीब 50 यात्री सवार थे

बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 यात्री सवार थे, जो वैष्णो देवी के दर्शन कर वापस खाटू श्यामजी जा रहे थे. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है.