गुजरात के अटकोट में निर्भया जैसी हैवानियत, रेप की कोशिश नाकाम होने पर 6 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट में डाली रॉड; आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद, 10 दिसंबर: गुजरात के अटकोट से दिल देहला देनेवाला मामला सामने आया है, जहां एक हैवान ने छोटी से बच्ची के साथ बर्बरता की है. यह मामला साल 2012 के निर्भया घटना जैसी है. एक शख्स ने 6 साल की बच्ची का बलात्कार करने की कोशिश की और जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी. यह भयानक घटना गुरुवार, 04 दिसंबर को हुई. भास्कर इंग्लिश की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी, तीन बच्चों का पिता है, रामसिंह तेरसिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह भी पढ़ें: Pune Shocker: पुणे जिले में नाबालिग छात्रा के साथ आरोपी युवक ने किया दुष्कर्म, सुनसान इलाके में ले जाकर दिया घटना को अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार

किडनैप करने के बाद की रेप की कोशिश

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने 4 दिसंबर को जब बच्ची के माता पिता खेतों में काम कर रहे थे तब बच्ची को किडनैप कर लिया और उसका बलात्कार करने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया और चिल्लाई, तो उसने कथित तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट में एक फुट की लोहे की रॉड डाल दी और मौके से भाग गया. लड़की के परिवार ने उसे पास में खून से लथपथ पाया और उसे राजकोट के एक हॉस्पिटल ले गए, जहां उसका अभी इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

इस भयानक हमले के बाद, पुलिस ने 10 टीमें बनाईं और करीब 100 संदिग्धों से पूछताछ की. वे 10 लोगों तक पहुंचे और एक चाइल्ड काउंसलर और महिला अधिकारियों की मदद से लड़की को उनकी तस्वीरें दिखाईं. पीड़ित ने रामसिंह की पहचान की, जो 35 साल का राजमिस्त्री है और मूल रूप से अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो दो साल से अटकोट में रह रहा है और काम कर रहा है. उसे क्राइम सीन के पास से गिरफ्तार किया गया. राजकोट रूरल SP विजय सिंह गुर्जर ने कहा कि रामसिंह ने पूछताछ के दौरान जुर्म कबूल कर लिया.