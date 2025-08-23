How to Withdraw Money from Dream11 Wallet? ऑनलाइन गेमिंग बिल के बाद फैंटेसी पेड कॉन्टेस्ट बंद! डिटेल्स में जानिए कैसे निकालें ड्रीम11 वॉलेट से अपना पैसा?

Dream11 Logo. (Photo credits: X/@Dream11)

How to Withdraw Money from Dream11 Wallet? भारत सरकार के द्वारा प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के लागू होने के बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप ड्रीम11 ने सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं. इसके बाद ड्रीम11 यूजर्स के मन में यह सवाल उठ सकते हैं कि अब उनके ड्रीम11 वॉलेट बैलेंस का क्या होगा? अपना पैसा कैसे निकालें? 21 अगस्त(गुरुवार) को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (RMG) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें खिलाड़ी स्किल्स और लक पर आधारित गेम्स खेलने के लिए पैसे का भुगतान करते हैं और वित्तीय पुरस्कार जीतने की उम्मीद रखते हैं. भारत सरकार के बयान में यह भी कहा गया है कि ऐसे गेम्स की पेशकश या सुविधा प्रदान करने पर तीन साल की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. जानिए कैसे टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप बनी कंपनियों के लिए बदकिस्मती, ड्रीम11 से पहले भी स्पॉन्सर का हो चुका है बंटाधार

ड्रीम11 भारत के सबसे बड़े फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म में से एक है जिसके कथित तौर पर 28 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग पर यह व्यापक प्रतिबंध निश्चित रूप से उनकी राजस्व आय को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में, ड्रीम11 ने कहा कि फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ने सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद करने के बाद 'पूरी तरह से फ्री-टू-प्ले ऑनलाइन सोशल गेम' में बदलाव किया है और वे नए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत दिए गए दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद ड्रीम11 वॉलेट बैलेंस का क्या होगा?

अब जब ड्रीम11 पर कोई पेड कॉन्टेस्ट नहीं हैं, तो ड्रीम11 वॉलेट बैलेंस का क्या होगा? जिन प्रशंसकों के ड्रीम11 वॉलेट में पैसा जमा है, उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. ड्रीम11 वॉलेट बैलेंस पूरी तरह से सुरक्षित है और प्रशंसक किसी भी समय इसे निकाल सकते हैं. ड्रीम11 ऐप खोलने पर, प्रशंसकों को स्क्रीन पर एक पॉप-अप मिलेगा जिसमें लिखा होगा, "हमारे ड्रीम11 परिवार के एक बहुमूल्य सदस्य होने के लिए धन्यवाद. "प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025" के अनुसार, ड्रीम11 पर कैश गेम्स और कॉन्टेस्ट बंद कर दिए जाएंगे. आपकी जीत और डिपॉजिट बैलेंस हमारे पास पूरी तरह से सुरक्षित हैं. जब चाहें इन्हें निकाल सकते हैं." इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल की शुरुआत के बाद यूजर अब अपने ड्रीम11 वॉलेट में कोई और पैसा नहीं जोड़ सकते हैं

ड्रीम11 ऐप ने जारी किया नोटिस

वॉलेट बैलेंस निकालने पर ड्रीम11 की सूचना(Photo credit: Dream11)

ड्रीम11 वॉलेट से पैसा कैसे निकालें?(How to Withdraw Money from Dream11 Wallet?)

ड्रीम11 वॉलेट से पैसा निकालने की प्रक्रिया बहुत सरल है. उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन के टॉप लेफ्ट में प्रोफाइल आइकन को सेलेक्ट करना होगा और 'My Balance' पर क्लिक करना होगा. इसके बाद, 'My Balance' सेक्शन में स्क्रीन पर withdraw का विकल्प दिखाई देगा और उपयोगकर्ता अपना पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि, ड्रीम11 के नियमों के अनुसार, प्रशंसक तीन ट्रांजैक्शन में प्रति दिन न्यूनतम 1 रुपये से लेकर अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक निकाल सकते हैं. पैसा निकालने के लिए, उपयोगकर्ताओं को अपना PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) और बैंक विवरण वेरिफाई करवाना होगा. साथ ही, जो निकासी दैनिक सीमा से अधिक हो, उन्हें ऐप के साथ लिंक बैंक खाते में क्रेडिट होने में एक दिन तक का समय लग सकता है.