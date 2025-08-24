Dream11 Opts Out As Team India Jersey Sponsor: एशिया कप में टीम इंडिया की जर्सी पर नहीं दिखेगा ड्रीम11? ऑनलाइन गेमिंग बिल के बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ने छोड़ा स्पॉन्सरशिप राइट्स

Dream11 Opts Out As Team India Jersey Sponsor: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) एशिया कप(Asia Cup) 2025 में बिना जर्सी स्पॉन्सर के उतर सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रीम11 ने जर्सी स्पॉन्सरशिप डील से हटने का फैसला किया है. इसी हफ्ते भारत सरकार ने ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोमोशन एंड रेगुलेशन बिल’ पारित किया, जिसके तहत रियल मनी गेमिंग (RMG) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस कानून के अनुसार अब किसी भी प्लेटफॉर्म या यूज़र को वास्तविक पैसे से गेम खेलने और इनाम जीतने की अनुमति नहीं होगी. इस फैसले का सबसे ज्यादा असर ड्रीम11 जैसी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनियों पर पड़ा है, जिनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा पेड कॉन्टेस्ट से आता था. एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप संकट; ड्रीम11 के बाद अब कौन बनेगा नया टाइटल स्पॉन्सर? ये 5 बिजिनस जायंट्स अजमा सकते हैं हाथ

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, ड्रीम11 ने एशिया कप 2025 शुरू होने से कुछ दिन पहले ही जर्सी स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है. टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होना है. बताया जा रहा है कि टीम इंडिया की जर्सियां पहले ही प्रिंट हो चुकी थीं, लेकिन ड्रीम11 के हटने के बाद उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अब नई बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. अगर नया स्पॉन्सर समय रहते नहीं मिला, तो भारत को एशिया कप 2025 में बिना जर्सी स्पॉन्सर के खेलना पड़ सकता है.

बीसीसीआई ने 2023 में ड्रीम11 को तीन साल के लिए जर्सी स्पॉन्सर बनाया था. यह डील 358 करोड़ रुपये की थी और इसने बायजूस (Byju’s) को रिप्लेस किया था. लेकिन अब यह करार समय से पहले ही खत्म होता दिख रहा है. वहीं, बीसीसीआई ने हाल ही में एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है. सूर्यकुमार यादव टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि शुभमन गिल उपकप्तान के तौर पर टी20 सेटअप में लौटे हैं. भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा.

बीसीसीआई सचिव देवाजित सैकिया ने इस मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय बोर्ड सरकार के सभी नियमों का पालन करेगा. उन्होंने कहा, “अगर यह अनुमति नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बीसीसीआई केंद्र सरकार की हर नीति का पालन करेगा.”

क्या भारत सरकार ने ड्रीम11 पर बैन लगा दिया है?

नहीं, ड्रीम11 पर सरकार ने कोई बैन नहीं लगाया है. नए कानून के तहत केवल रियल मनी गेमिंग (RMG) पर रोक लगाई गई है. यानी अब यूज़र ड्रीम11 या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर पेड कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इसके बाद ड्रीम11 ने भी आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं और अब यह प्लेटफॉर्म केवल फ्री-टू-प्ले ऑनलाइन सोशल गेम के रूप में काम करेगा.