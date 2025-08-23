Team India Likely Title Sponser: एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप संकट; ड्रीम11 के बाद अब कौन बनेगा नया टाइटल स्पॉन्सर? ये 5 बिजिनस जायंट्स अजमा सकते हैं हाथ

Dream11 Logo. (Photo credits: X/@Dream11)

Team India Likely Title Sponsership: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के लिए एशिया कप(Asia Cup) 2025 से पहले बड़ी चुनौती सामने आई है. टीम इंडिया शायद बिना किसी जर्सी स्पॉन्सर के मैदान में उतर सकती है. इसका कारण है ड्रीम11(Dream11) का अचानक स्पॉन्सरशिप छोड़ना, जो भारत सरकार द्वारा पारित किए गए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के कारण हुआ है. यह बिल सभी रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त प्रतिबंध लगाता है, जिससे ड्रीम11 जैसे फैंटेसी गेमिंग ऐप्स को बड़ी चोट लगी है. अब सवाल यह उठता है कि ड्रीम11 के बाद टीम इंडिया की जर्सी पर कौन सा ब्रांड अपनी जगह बना पाएगा. बीसीसीआई इस समय नए स्पॉन्सर की तलाश में है, लेकिन स्थिति अनिश्चित बनी हुई है. ऑनलाइन गेमिंग कानून का प्रहार चालू, ड्रीम11 ने भारत में बंद किए सभी पेड कॉन्टेस्ट, इमोशनल मेसेज कर कहा अलविदा

ड्रीम11 ने जुलाई 2023 में टीम इंडिया की लीड स्पॉन्सरशिप तीन साल के लिए हासिल की थी. इस डील के तहत, उन्हें करोड़ों रुपये का भुगतान करना था, जो खेल के विकास और बीसीसीआई के राजस्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण था. लेकिन नया ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू होने के कारण ड्रीम11 को अपनी स्पॉन्सरशिप बीच में ही खत्म करनी पड़ी.

5 संभावित नए टाइटल स्पॉन्सर

1. टाटा समूह: टाटा ग्रुप भारतीय क्रिकेट के प्रमुख हितधारकों में से एक है और IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप भी हासिल कर चुका है. अपनी स्थिरता और ब्रांड वैल्यू के चलते टाटा टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप लेने के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

2. रिलायंस जियो: डिजिटल प्लेटफॉर्म और OTT क्षेत्र में जियो की पकड़ मजबूत है. उन्होंने पहले से ही मुंबई इंडियंस IPL टीम का मालिक है और भारतीय खेलों में बड़े निवेशक के रूप में खड़े हैं. टीम इंडिया की जर्सी पर उनका नाम दर्शाना उनकी मार्केटिंग के लिए बेहद लाभकारी होगा. जो खेल सेक्टर में अपनी विस्तार कर रहा है.

3. महिंद्रा एंड महिंद्रा: "मेक इन इंडिया" का प्रतीक महिंद्रा, जिनकी गाड़ियां और ट्रैक्टर देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रसिद्ध हैं, टीम इंडिया की जर्सी पर स्पॉन्सरशिप के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं. कंपनी के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा के क्रिकेट प्रेम ने भी इस कनेक्शन को मजबूत किया है.

4. बजाज ऑटो: बजाज ऑटो, जो भारतीय मोटरसाइकिल और स्कूटर उद्योग का बड़ा नाम है, युवा वर्ग में विशेष लोकप्रिय है. भारतीय टीम के जर्सी स्पॉन्सर के रूप में बजाज ऑटो युवाओं के बीच और अधिक पहुंच बना सकता है.

5. हिमालय कंपनी: घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक और हर्बल उत्पादों के लिए प्रसिद्ध हिमालय ने हाल ही में स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप में रुचि दिखानी शुरू की है. उनकी टीम इंडिया के साथ स्पॉन्सरशिप भारतीयता और स्वास्थ्य को जोड़ता है.

ड्रीम11 की कमी को पूरा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्पॉन्सरशिप के लिए कंपनी को न केवल आर्थिक बल चाहिए बल्कि विभिन्न कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाना होगा. बीसीसीआई इस समय नए स्पॉन्सर को लेकर व्यस्त है, ताकि टीम इंडिया बिना किसी व्यवधान के अपनी प्रतियोगिताओं में भाग ले सके.