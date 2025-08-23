Online Gaming Law 2025: ऑनलाइन गेमिंग कानून का प्रहार चालू, ड्रीम11 ने भारत में बंद किए सभी पेड कॉन्टेस्ट, इमोशनल मेसेज कर कहा अलविदा

Dream11 Logo. (Photo credits: X/@Dream11)

Online Gaming Law 2025: लोकप्रिय फैंटेसी क्रिकेट ऐप ड्रीम11 ने भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार के पेड कॉन्टेस्ट को बंद करने का फैसला लिया है. यह कदम तब उठाया गया जब केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर "प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग लॉ" बिल संसद में पास किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी. ड्रीम11 ने अपने ऑफिशियल 'X' (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर इस फैसले की जानकारी साझा की. कंपनी ने कहा, “हम हमेशा से कानून का पालन करने वाले रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे.” कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके अन्य बिजनेस यूनीट्स भारत में सुचारू रूप से काम करते रहेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग सुपरपावर बनाने के सपने का समर्थन करते रहेंगे. ऑनलाइन गेमिंग कानून ने एशिया कप से पहले बीसीसीआई की बढाई चिंता! क्या बिना स्पॉन्सर के मैदान में उतरेगी टीम इंडिया?

ड्रीम11 ने भारत में बंद किए सभी पेड कॉन्टेस्ट

See you in our second innings. pic.twitter.com/oEfBNiC4dd — Dream11 (@Dream11) August 22, 2025

इस फैसले के बाद, ड्रीम11 यूजर्स अब ऐप और वेबसाइट पर पैसे देकर किसी भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. हालांकि, कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि फ्री गेम्स और अन्य सेवाएं जारी रहेंगी. गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय सरकार ने संसद में 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग लॉ' बिल पास किया था, जिसका लक्ष्य ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए पर रोक लगाना है. सरकार के इस फैसले के बाद ड्रीम11 समेत कई अन्य ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्मों को अपना संचालन बदलना पड़ा है.

ड्रीम11 भारत में फैंटेसी क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम माना जाता है, जिसके करोड़ों यूजर हैं. सरकार के नए कानून के चलते यह फैसला भारतीय ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ है. कंपनी ने अंतिम तौर पर कहा कि वे अपने यूजर्स के हितों का ध्यान रखते हुए कानून का पालन करेंगे और खेलों के क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने में लगातार योगदान देंगे