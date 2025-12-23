IND-W vs SL-W 2nd T20I 2025 Dream11 Fantasy Prediction: भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला दूसरे टी20 में ये खिलाड़ी मचाएंगे कोहराम, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team Dream11 Team Prediction: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 23 दिसंबर 2025(मंगलवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पहला मुकाबला जिस मैदान पर खेला गया था, उसी वेन्यू पर अगला मैच होने की वजह से दोनों टीमों को परिस्थितियों की अच्छी समझ मिल चुकी है. सर्दियों की शाम में पिच और आउटफील्ड किस तरह व्यवहार करती है, इसका अनुभव अब खिलाड़ियों के पास है. ऐसे में रणनीति और प्लानिंग में ज्यादा चूक की गुंजाइश नहीं रहेगी, और मुकाबला पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है. श्रीलंका बनाम भारत महिला दूसरे टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

2025 वर्ल्ड कप जीतने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने वनडे के बाद टी20 प्रारूप में भी शानदार लय बरकरार रखी. पहले मैच में भारत ने आठ विकेट से दमदार जीत दर्ज की, जिसमें जेमिमा रोड्रिग्स की नाबाद अर्धशतकीय पारी खास रही और टीम ने 32 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. अब भारतीय टीम इस जीत की लय को आगे बढ़ाते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी. वहीं श्रीलंका महिला टीम पहले मुकाबले में एकजुट प्रदर्शन नहीं कर सकी और हरमनप्रीत की गेंदबाज़ों के सामने पूरी तरह दबाव में नजर आई। छह विकेट गंवाने के बावजूद टीम सिर्फ 121 रन ही बना सकी. अब चमारी अथापथु की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम सीरीज़ में वापसी के इरादे से बेहतर प्रदर्शन करने उतरेगी.

भारत बनाम श्रीलंका महिला दूसरे टी20 2025 मैच की संभावित प्लेइंग XI

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, श्री चरणी

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: विशमी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षी डी सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), कविशा दिलहारी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हानी

IND-W बनाम SL-W दूसरे टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- ऋचा घोष (IND-W) को भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

IND-W बनाम SL-W दूसरे टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- हर्षिता समरविक्रमा (SL-W), स्मृति मंधाना (IND-W), शेफाली वर्मा (IND-W), जेमिमा रोड्रिग्स (IND-W) को भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला ड्रीम 11 टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकते है.

IND-W बनाम SL-W दूसरे टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- चमारी अथापथु (SL-W), दीप्ति शर्मा (IND-W), कविशा दिलहारी (SL-W), अमनजोत कौर(IND-W) को भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

IND-W बनाम SL-W दूसरे टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- इनोका रानावीरा (SL-W), क्रांति गौड़(IND-W) आपकी भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

IND-W बनाम SL-W दूसरे टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: रिचा घोष (IND-W), हर्षिता समरविक्रमा (SL-W), स्मृति मंधाना (IND-W), शेफाली वर्मा (IND-W), जेमिमा रोड्रिग्स (IND-W), चमारी अथापथु (SL-W), दीप्ति शर्मा (IND-W), कविशा दिलहारी (SL-W), अमनजोत कौर(IND-W), इनोका रानावीरा (SL-W), क्रांति गौड़(IND-W)

भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला दूसरे टी20 2025 ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप में जेमिमा रोड्रिग्स (IND-W) और उप-कप्तान के रूप में चमारी अथापथु (SL-W) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.