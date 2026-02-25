New Zealand Women vs Zimbabwe Women 1st T20I: अमेलिया केर की कप्तानी में न्यूजीलैंड का जिम्बाब्वे से सामना, ऐतिहासिक सीरीज का आगाज

एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम(Photo credits: X/@cricketcomau)

New Zealand Women's National Cricket Team vs Zimbabwe Women's National Cricket Team Scorecard: न्यूजीलैंड के हैमिल्टन स्थित सेडन पार्क में आज न्यूजीलैंड महिला टीम (White Ferns) और जिम्बाब्वे महिला टीम के बीच तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. जिम्बाब्वे की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण (Fielding) करने का निर्णय लिया. यह सीरीज दोनों देशों के बीच पहली द्विपक्षीय सीरीज होने के कारण ऐतिहासिक मानी जा रही है.

न्यूजीलैंड की पारी की सधी हुई शुरुआत

न्यूजीलैंड की ओर से जॉर्जिया प्लिमर और इजी गेज ने पारी की शुरुआत की. ताजा अपडेट के अनुसार, न्यूजीलैंड ने शुरुआती 6 ओवरों के पावरप्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना लिए हैं. टीम की स्टार ऑलराउंडर और कप्तान अमेलिया केर फिलहाल क्रीज पर मौजूद हैं और पारी को आगे बढ़ा रही हैं. जिम्बाब्वे की ओर से क्रिस्टाबेल चैटोंज़वा और न्याशा ग्वांज़ुरा ने किफायती गेंदबाजी करने की कोशिश की है.

ऐतिहासिक दौरा और नए चेहरे

यह दौरा जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के लिए बेहद खास है, क्योंकि वे पहली बार न्यूजीलैंड की धरती पर द्विपक्षीय सीरीज खेल रही हैं. न्यूजीलैंड की टीम में इस सीरीज के लिए नेंसी पटेल को पदार्पण (Debut) करने का मौका दिया गया है. घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए कीवी टीम सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरी है.

टीम संयोजन और प्रमुख खिलाड़ी

न्यूजीलैंड की टीम अनुभवी सोफी डिवाइन और सूजी बेट्स की अनुपस्थिति में खेल रही है, जिससे युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का बड़ा मौका है. अमेलिया केर न केवल कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, बल्कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम की मुख्य धुरी बनी हुई हैं. वहीं, जिम्बाब्वे की ओर से जोसेफिन नकोमो और मोडेस्टर मुपाचिक्वा पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहेगा.

पिच और परिस्थितियां

सेडन पार्क की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के अनुकूल रही है, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की मदद मिलने की उम्मीद है. छोटी बाउंड्री होने के कारण यहां एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है. मैच का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि जिम्बाब्वे के गेंदबाज मध्य ओवरों में न्यूजीलैंड के बड़े हिटर्स को कितनी चुनौती दे पाते हैं.