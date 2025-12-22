Suzie Bates Injury Updates: न्यूजीलैंड की महिला बल्लेबाज सूजी बेट्स 3 महीनों के लिए क्रिकेट मैदान से बाहर, जानिए क्या है वजह?

Suzie Bates(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Suzie Bates Injury Updates: न्यूजीलैंड की महिला बल्लेबाज सूजी बेट्स मार्च तक घरेलू समर सीजन से बाहर हो गई हैं. बेट्स को क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी है. वह बीते महीने हैलिबर्टन जॉनस्टोन शील्ड मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोटिल हुई थीं. स्कैन के बाद सूजी बेट्स की चोट की गंभीरता का पता चला. उन्हें इससे उबरने के लिए तीन महीने के रिहैबिलिटेशन की जरूरत होगी, जिसका मतलब है कि बेट्स घरेलू समर सीजन के शेष मुकाबलों के लिए ओटागो और फरवरी में जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट फर्न्स की घरेलू सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी. हालांकि, बेट्स ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मार्च में साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड टी20 और वनडे सीरीज में उपलब्ध रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले कीवी गेंदबाज बने जैकब डफी

दाएं हाथ की बल्लेबाज ने कहा, "मैं इस समर सीजन में नहीं खेल पाने से बहुत दुखी हूं. मैं स्पार्क्स के साथ एक और सीजन खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, खासकर सुपर स्मैश में खेलना चाहती थी. मैं मार्च में व्हाइट फर्न्स के साथ मैदान पर वापस आना चाहूंगी, इसलिए अभी मेरा ध्यान इसी पर रहेगा."

सुपर स्मैश की शुरुआत 26 दिसंबर से होगी. पहला मुकाबला सेडन पार्क में मेजबान नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और ऑकलैंड के बीच शुरू होगा.

38 वर्षीय बेट्स राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हैं, जिन्होंने साल 2013 में 'आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर' का पुरस्कार जीता था. वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली न्यूजीलैंड की महिला बल्लेबाज हैं. सर्वाधिक बैटिंग औसत के मामले में भी वह अव्वल हैं.

सूजी बेट्स 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान न्यूजीलैंड की महिला बास्केटबॉल टीम से खेल चुकी हैं. उन्होंने नेशनल बास्केटबॉल लीग (एनबीएल) और ऑस्ट्रेलियाई महिला नेशनल बास्केटबॉल लीग (डब्ल्यूएनबीएल) में पेशेवर बास्केटबॉल खेला था.

सूजी बेट्स ने साल 2018 में क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद उनकी जगह एमी सैटरथवेट को कप्तान नियुक्त किया गया था.