Year Ender 2025: एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले कीवी गेंदबाज बने जैकब डफी

Year Ender 2025: तेज गेंदबाज जैकब डफी न्यूजीलैंड की तरफ से एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 80 विकेट हासिल किए हैं, जिसके साथ रिचर्ड हैडली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. रिचर्ड हैली ने साल 1985 में न्यूजीलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कुल 79 विकेट हासिल किए थे, जबकि डेनियल विटोरी साल 2008 में 76 विकेट निकाल चुके थे. वहीं, साल 2015 में ट्रेंट बोल्ट ने 72 विकेट अपने नाम किए थे. टेस्ट के नए रन मशीन बने शुभमन गिल, देखें टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल पांच बल्लेबाज़ों की लिस्ट
31 वर्षीय जैकब डफी ने बे ओवल में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान वेस्टइंडीज की पहली पारी में 35 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 86 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. दूसरी पारी में उन्होंने 22.3 ओवर फेंके, जिसमें 42 रन देकर 5 विकेट निकाले. न्यूजीलैंड ने इस मैच को 323 रन से जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम की.
जैकब डफी ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 3 मुकाबलों की सीरीज में कुल 23 विकेट हासिल किए। उन्होंने क्राइस्टचर्च में खेले गए सीरीज के पहले मैच में कुल 8 विकेट अपने नाम किए थे. इसके बाद वेलिंगटन में खेले गए दूसरे मुकाबले में उन्होंने कुल 6 विकेट निकाले.
भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी को उनके प्रदर्शन के लिए सराहा है.
रविचंद्रन अश्विन ने कहा, "जैकब डफी शानदार क्रिकेटर बन रहे हैं। 2025 उनके लिए सफलता का साल रहा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में 15.43 की औसत, 40.3 स्ट्राइक रेट और मैन ऑफ द सीरीज के साथ 23 विकेट. वह मौजूदा समय में नंबर 1 टी20 गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने इस साल टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18.9 की औसत, 7.89 की इकॉनमी और 53.1 प्रतिशत डॉट बॉल रेट के साथ 57 विकेट निकाले हैं. 31 साल की उम्र में वह बेहतरीन फॉर्म में हैं. आरसीबी ने उन्हें 2 करोड़ के बेस प्राइस पर खरीदकर बहुत अच्छा काम किया."