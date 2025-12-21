Year Ender 2025: टेस्ट के नए रन मशीन बने शुभमन गिल, देखें टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल पांच बल्लेबाज़ों की लिस्ट

Year Ender 2025: साल 2025 टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बेहद अहम था। इस साल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा फाइनल मुकाबला खेला गया. फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका चैंपियन बनी. भारतीय टीम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट से संन्यास बड़ी घटना थी. इन दोनों के बिना भारतीय टीम ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रा कराई. इसके लिए युवा भारतीय टीम की सराहना बनती है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमें निश्चित रूप से घरेलू टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी. इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी निश्चित रूप से खली, लेकिन अब युवाओं को ही भारतीय टीम को आगे ले जाना होगा. आइए जानते हैं कि साल 2025 में भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में किन 5 बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए. मोहम्मद सिराज ने दिग्गजों को पीछे छोड़ बने नंबर-1, देखें टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल पांच गेंदबाज़ों की लिस्ट
- शुभमन गिल साल 2025 में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. 9 टेस्ट की 16 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 5 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 983 रन बनाए हैं.
- शुभमन गिल के बाद केएल राहुल का नंबर है. टेस्ट क्रिकेट में न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में राहुल का स्थान दूसरा है. राहुल ने 10 टेस्ट की 19 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हुए 813 रन बनाए हैं.
- ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भारत की तरफ से तीसरे और ओवरऑल चौथे सफल बल्लेबाज हैं. जडेजा ने 10 टेस्ट की 17 पारियों में 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाते हुए 764 रन बनाए हैं.
- यशस्वी जायसवाल भारत की तरफ से चौथे और ओवरऑल छठे सफल टेस्ट बल्लेबाज हैं. बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने 10 मैचों की 19 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हुए 745 रन बनाए हैं.
- साल 2025 में भारत के पांचवें सफल बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं. इस विकेटकीपर ने 7 मैचों की 13 पारियों में 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाते हुए 629 रन बनाए हैं. ओवरऑल लिस्ट में वह 13वें स्थान पर हैं.