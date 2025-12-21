Year Ender 2025: मोहम्मद सिराज ने दिग्गजों को पीछे छोड़ बने नंबर-1, देखें टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल पांच गेंदबाज़ों की लिस्ट

Year Ender 2025: साल 2025 टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बेहद अहम था। इस साल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा फाइनल मुकाबला खेला गया. फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका चैंपियन बनी. टेस्ट क्रिकेट में अगर भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें, तो स्पिनर ज्यादा सफल माने जाते हैं, लेकिन साल 2025 में तस्वीर विपरीत है. इस बार शीर्ष पांच गेंदबाजों में तीन तेज गेंदबाज हैं और शीर्ष दो पर भी तेज गेंदबाजों का कब्जा है. हालांकि इसकी एक वजह भारतीय टीम का विदेशों में ज्यादा टेस्ट मैच खेलना है. विदेशी पिचें तेज गेंदबाजों के अनुकूल होती हैं, इसलिए स्पिनरों की अपेक्षा तेज गेंदबाजों को सफलता ज्यादा मिलती है. आइए जानते हैं कि साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के पांच सफल गेंदबाज कौन हैं. कौन हैं समीर मिन्हास? पाकिस्तानी ओपनर ने अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ तूफानी शतक जड़ रचा इतिहास
- मोहम्मद सिराज साल 2025 में टेस्ट फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे. सिराज साल के ओवरऑल सफल गेंदबाजों की सूची में मिचेल स्टार्क के बाद दूसरे स्थान पर हैं. सिराज ने 10 मैचों में 43 विकेट लिए हैं. सिराज ने इंग्लैंड सीरीज के 5 टेस्ट मैचों में 23 विकेट लिए थे.
- जसप्रीत बुमराह साल 2025 में भारत के दूसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज हैं. ओवरऑल सूची में वह पांचवें नंबर पर हैं. बुमराह ने 8 मैचों में 31 विकेट लिए हैं. बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से कुछ टेस्ट मैचों में आराम दिया गया था. सभी मैच खेलने की स्थिति में उनके विकेटों की संख्या ज्यादा हो सकती थी.
- रवींद्र जडेजा भारत के तीसरे और ओवरऑल सूची में 13वें सफल गेंदबाज हैं. जडेजा ने 10 टेस्ट में 25 विकेट लिए हैं.
- कुलदीप यादव भारत के चौथे सफल गेंदबाज हैं. बाएं हाथ के इस करिश्माई गेंदबाज ने 4 टेस्ट मैचों में 20 विकेट लिए हैं.
- दाएं हाथ के तेज गेंदबाज पांचवें सफल भारतीय गेंदबाज हैं. आकाश ने 3 मैचों में 13 विकेट लिए हैं.