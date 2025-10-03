Most Runs & Wickets in ICC Women’s World Cup 2025: महिला विश्व कप के 13वें सत्र में किसने मचाया बल्ले और गेंद से धमाल? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट

Most Runs & Wickets in ICC Women’s World Cup 2025

Most Runs & Wickets in ICC Women’s World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर( मंगलवार) को हुई. यह सबसे बहुप्रतीक्षित क्रिकेट आयोजनों में से एक है और इसमें आठ टीमें शामिल हैं, जो अंतिम खिताब जीतने के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी. आईसीसी महिला विश्व कप 2025 इस टूर्नामेंट का 13वां संस्करण है और इसकी मेज़बानी संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका कर रहे हैं. आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का प्रारूप बेहद सरल है. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लीग चरण में 28 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें हर टीम एक-दूसरे से एक बार भिड़ेगी, इस बीच, प्रशंसक नीचे आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में शीर्ष पांच सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ियों की अपडेटेड लिस्ट देख सकते हैं. दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर इंग्लैंड ने टॉप पर जमाया कब्जा, देखें आईसीसी महिला विश्व कप का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

महिला वनडे विश्व कप 2025 की अंकतालिका में शीर्ष चार स्थानों पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में क्वालीफाई करेंगी. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले 2 नवंबर को नवी मुंबई या कोलंबो में खेला जाएगा. यदि पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंचती है, तो यह कोलंबो या नवी मुंबई में आयोजित किया जाएगा.

ICC महिला विश्व कप 2025 में सबसे ज्यादा रन(Most Runs in ICC Women’s World Cup 2025)

खिलाड़ी मैच इनिंग्स रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के ऐशली गार्डनर 1 1 115 115.00 138.55 16 1 सोफी डिवाइन 1 1 112 112.00 100.00 12 3 अमनजोत कौर 1 1 57 57.00 101.79 5 1 रूब्या हाइडर 1 1 54 - 70.13 8 - दीप्ति शर्मा 1 1 53 53.00 100.00 3 -

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ICC महिला विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीम है. पीले रंग की जर्सी वाली इस टीम ने रिकॉर्ड सात बार यह खिताब जीता है. आठ देशों के इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम मौजूदा चैंपियन भी है. इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम चार खिताबों के साथ दूसरे स्थान पर है.

ICC महिला विश्व कप 2025 में सबसे विकेट रन(Most Runs in ICC Women’s World Cup 2025)

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट हॉल 5-विकेट हॉल इनोका रानावेयरा 1 9.0 54 4 11.50 46 1 - शॉर्ना अक्टर 1 3.3 21 3 1.67 5 - - लिंसी स्मिथ 1 4.0 24 3 2.33 7 - - एनेबल सुदरलैंड 1 9.0 54 3 8.67 26 - - सोफी मोलीनक्स 1 8.2 50 3 8.33 25 - -

ICC महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने की रिकॉर्ड भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अब तक 43 विकेट हासिल किए हैं. झूलन के बाद ऑस्ट्रेलिया की लीन फुल्स्टन का नंबर आता है, जिन्होंने 39 विकेट लिए, जबकि इंग्लैंड की कैरोल हॉजेस ने 37 विकेट अपने नाम किए हैं. इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन से टीमों को कई मुकाबलों में जीत दिलाई और टूर्नामेंट के इतिहास में अपने योगदान को यादगार बनाया है.