India vs New Zealand 1st ODI Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team ODI Series: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार यानि 11 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के बीसीए स्टेडियम (BCA Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए दोनों टीमों का ऐलान हो गया हैं. न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है जहां वो तीन मैच की वनडे और पांच मैच की टी20 सीरीज खेलेगी. दौरे का आगाज वनडे सीरीज के साथ होगी. इस सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खेलते नजर आएंगे. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 21 जनवरी से टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman GIll) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं.

रोहित शर्मा और विराट कोहली की वनडे टीम में वापसी से आगामी दौरे में उत्साह बढ़ गया है. दर्शकों के लिए, यह श्रृंखला एक महत्वपूर्ण परिवर्तन चरण का प्रतीक है क्योंकि वे अनुभवी केन विलियमसन के बिना उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में गहराई बनाना चाहते हैं, जिन्हें इस कार्य के लिए आराम दिया गया है.

टीम इंडिया में सभी फॉरमेट में अलग-अलग कप्तान हैं. उम्मीद है कि शुभमन गिल वनडे टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि सूर्यकुमार यादव टी20ई कप्तान के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखेंगे. यह श्रृंखला ईशान किशन और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों के लिए विश्व कप रोस्टर में अपनी जगह पक्की करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी काम करेगी.

न्यूजीलैंड ने इस दौरे के लिए एक नए नेतृत्व ढांचे का विकल्प चुना है, जिसमें माइकल ब्रेसवेल को एकदिवसीय कप्तान और मिशेल सेंटनर को टी20ई टीम का नेतृत्व नियुक्त किया गया है. ब्लैक कैप्स की टीम में डेवोन कॉनवे और डेरिल मिशेल जैसे स्थापित सितारों के साथ-साथ जेडेन लेनोक्स और क्रिस्टियन क्लार्क जैसी उभरती प्रतिभाओं का मिश्रण है.

भारत और न्यूजीलैंड वनडे हेड-टू-हेड (IND vs NZ Head to Head in ODIs)

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अबतक कुल 120 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडियाने 62 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम को महज 50 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, सात मैच का कोई परिणाम नहीं निकला और एक मैच टाई रहा है.

IND vs NZ 1st ODI 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

मैच: टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड

स्टेडियम: बीसीए स्टेडियम, वडोदरा

मैच की तारीख: 11 जनवरी 2026 (01:30 PM)

लाइव स्ट्रीमिंग (भारत में): Jio Hotstar, Star Sports Network पर उपलब्ध होगी.

भारत में कोई वनडे सीरीज नहीं जीत सकी है न्यूजीलैंड

अब तक दोनों टीमें कुल 17 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से 9 सीरीज भारतीय टीम ने जीती हैं और 6 सीरीज न्यूजीलैंड ने अपने नाम की हैं. इस बीच 2 सीरीज ड्रॉ रही हैं. अपने देश में खेलते हुए भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी 7 सीरीज जीती है. दिलचस्प रूप से कीवी टीम ने 1988 में भारत में पहली बार सीरीज खेली थी और अब तक सीरीज नहीं जीती है.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.