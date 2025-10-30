India Qualified For ICC Women’s World Cup 2025 Final: भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में मारी इंट्री, जेमिमा रोड्रिग्स ने जड़ा मैच जिताऊ शतक, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप (ICC Women’s World Cup) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर(गुरूवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr. DY Patil Sports Academy) में खेला गया. नवी मुंबई में खेले गए आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. टीम इंडिया ने मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को 5 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे यादगार पलों में से एक बन गई है, क्योंकि टीम ने 339 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार अंदाज में जीत हासिल की. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भारत के सामने रखा 339 रनों का विशाल लक्ष्य, फोएबे लिचफील्ड ने जमाया शानदार शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 338 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से फोएबी लिचफील्ड ने 93 गेंदों में 119 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी खेली. वहीं, एलिसे पेरी ने 88 गेंदों में 77 रन बनाए और एशली गार्डनर ने 45 गेंदों में 63 रन जोड़ते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. भारत की ओर से नल्लापुरेड्डी चारनी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा ने 9.5 ओवर में 73 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए.

339 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत ठोस रही. कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया। हरमनप्रीत कौर ने 88 गेंदों में 89 रन की कप्तानी पारी खेली, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 127 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. उनकी इस पारी में 134 गेंदें, शानदार टाइमिंग और बेहतरीन शॉट सिलेक्शन देखने को मिला. इसके अलावा रिचा घोष ने 16 गेंदों में 26 रन की तेज़ पारी खेलते हुए मैच को भारत की झोली में डाल दिया. भारत ने 48.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 341 रन बना लिए और 9 गेंद शेष रहते यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से किम गार्थ ने 7 ओवर में 46 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि एनाबेल सदरलैंड ने 10 ओवर में 69 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. लेकिन वे भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में असफल रहीं. भारत की इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया, वहीं टीम इंडिया ने घरेलू दर्शकों के सामने जबरदस्त प्रदर्शन कर फाइनल में प्रवेश किया. इस शानदार जीत के साथ भारत महिला क्रिकेट टीम अब आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, जहां वह खिताब के लिए मैदान में उतरेगी। अब पूरे देश की निगाहें इस ऐतिहासिक फाइनल पर टिकी हैं, जहां टीम इंडिया अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी जीतने का सपना साकार करना चाहेगी.