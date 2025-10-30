IND-W vs AUS-W ICC Women’s World Cup 2025 Semi-Final Live Scorecard: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भारत के सामने रखा 339 रनों का विशाल लक्ष्य, फोएबे लिचफील्ड ने जमाया शानदार शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप (ICC Women’s World Cup) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर(गुरूवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr. DY Patil Sports Academy) में खेला जा रहा हैं. सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया के सामने 338 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 49.5 ओवर में 9 विकेट खोकर 338 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, टीम इंडिया करेगी पहले गेंदबाजी, यहां जानें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फीबी लिचफील्ड और एलिस पेरी ने शानदार पारियां खेलीं. लिचफील्ड ने मात्र 93 गेंदों में 17 चौके और 3 छक्कों की मदद से 119 रन बनाए, जबकि एलिस पेरी ने 88 गेंदों में 77 रन की जिम्मेदार पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी हुई, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

टीम की कप्तान एलिसा हीली शुरुआत में सिर्फ 5 रन बनाकर क्रांति गौड़ की गेंद पर आउट हो गईं। वहीं, बेथ मूनी ने 24 रन की तेजतर्रार पारी खेली और एशले गार्डनर ने अंतिम ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 45 गेंदों में 63 रन ठोक डाले. गार्डनर ने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 300 के पार पहुंच गया.

भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो नल्लापुरेड्डी चारनी और दीप्ति शर्मा ने दो-दो विकेट झटके, जबकि क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, और राधा यादव को एक-एक सफलता मिली. हालांकि, भारतीय गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. अब भारतीय महिला टीम के सामने फाइनल में पहुंचने के लिए 339 रनों का विशाल लक्ष्य है. कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया को इस चुनौतीपूर्ण स्कोर को हासिल करने के लिए अपनी बल्लेबाजी में सर्वोत्तम प्रदर्शन करना होगा.