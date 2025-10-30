IND-W vs AUS-W ICC Women’s World Cup 2025 Semi-Final Toss & Live Scorecard: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, टीम इंडिया करेगी पहले गेंदबाजी, यहां जानें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo credits: LatestLY)

India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप (ICC Women’s World Cup) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर(गुरूवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr. DY Patil Sports Academy) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. वही, टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी. ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप चरण में अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया और वह टूर्नामेंट की एकमात्र अजेय टीम बनी हुई है. भारत ने लगातार तीन मैच गंवाए थे, लेकिन न्यूज़ीलैंड के खिलाफ निर्णायक मुकाबला जीतकर अंक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था. यह भी पढ़ें: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस

यहां जानें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फोएबे लिचफील्ड, एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनेक्स, अलाना किंग, किम गर्थ, मेगन शुट्ट

 भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

ICC टूर्नामेंट का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है, और दर्शक भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देख सकते हैं. वहीं, JioHotstar OTT प्लेटफॉर्म पर मैच का लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल, स्मार्ट टीवी, टैब समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर उपलब्ध होगा.