IND-W vs AUS-W ICC Women’s World Cup 2025 Semi-Final Live Streaming: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo credits: LatestLY)

Where To Watch India Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप (ICC Women’s World Cup) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर(गुरूवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr. DY Patil Sports Academy) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप चरण में अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया और वह टूर्नामेंट की एकमात्र अजेय टीम बनी हुई है. भले ही ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन हर मैच में शानदार नहीं रहा हो, लेकिन उन्होंने हमेशा जीत का रास्ता खोज लिया है, जैसा कि भारत के खिलाफ उनके पिछले मुकाबले में देखा गया था, भारत ने लगातार तीन मैच गंवाए थे, लेकिन न्यूज़ीलैंड के खिलाफ निर्णायक मुकाबला जीतकर अंक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया, टीम के पास मैच से पहले सोचने के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन अगर कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दे सकती है, तो वह भारत है. भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला आईसीसी महिला विश्व सेमीफाइनल मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत की ओर से स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ने सलामी बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया है और एक बार फिर ठोस शुरुआत देने की उम्मीद करेंगे. जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखती हैं, जबकि ऋचा घोष निचले क्रम में आकर आक्रामक बल्लेबाजी कर सकती हैं. गेंदबाजी विभाग में दीप्ति शर्मा भारत की मुख्य हथियार साबित हो रही हैं, जिन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 15 विकेट झटके हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान एलिसा हीली की उपलब्धता अभी भी संदिग्ध है, हालांकि उन्होंने नेट्स पर अभ्यास शुरू कर दिया है. एलिसे पेरी और एनाबेल सुथरलैंड जैसी खिलाड़ी कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं. वहीं अलाना किंग ने पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 विकेट लिए थे, और टाहलिया मैक्ग्रा जैसे गेंदबाजों के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया भारत पर दबाव बना सकती है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला सेमीफाइनल कब और कहां होगा?

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर(गुरुवार) को नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. क्या भारी बारिश के चलते रद्द होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला? जानिए कैसा रहेगा नवी मुंबई का मौसम

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला सेमीफाइनल का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आधिकारिक प्रसारण पार्टनर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है. दर्शक टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल्स पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला सेमीफाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला सेमीफाइनल का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में स्टार स्पोर्ट्स के आधिकारिक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म JioHotstar पर उपलब्ध होगी. दर्शक JioHotstar ऐप या वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन लेकर भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं.