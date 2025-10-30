IND-W vs AUS-W ICC Women’s World 2025 Semi-Final Preview: भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला आईसीसी महिला विश्व सेमीफाइनल मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला(Photo Credits: LatestLY)

Australia Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Preview: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप (ICC Women’s World Cup) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर(गुरूवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr. DY Patil Sports Academy) में खेला जाएगा. टूर्नामेंट अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका है. दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ-साथ मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया महिला टीम और मेज़बान भारत महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है. अब ‘वीमेन इन ब्लू’ और ऑस्ट्रेलिया की ‘कंगारू ब्रिगेड’ के बीच मुकाबला होगा. क्या भारी बारिश के चलते रद्द होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला? जानिए कैसा रहेगा नवी मुंबई का मौसम

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के ग्रुप चरण में दोनों टीमें एक बार आमने-सामने आ चुकी हैं. 12 अक्टूबर को खेले गए उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीन विकेट से हराया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवर में 330 रन बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 49वें ओवर में 331/7 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया था. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने लीग चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया और एक भी मैच नहीं हारा हैं. वहीं भारत ने उतार-चढ़ाव भरे अभियान के बावजूद चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई. अब दोनों टीमों के बीच 2 नवंबर (रविवार) को नवी मुंबई में फाइनल में जगह पाने की जंग होगी.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs AUS-W Head to Head in ODIs): अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच कुल 60 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से भारत ने केवल 11 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 49 बार जीत दर्ज की है. यह रिकॉर्ड बताता है कि ऑस्ट्रेलिया का वनडे प्रारूप में दबदबा रहा है.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND-W vs AUS-W Key Players To Watch Out): भारत की तरफ से स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष अहम भूमिका निभा सकती हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान एलिसा हीली, बेथ मूनी और एनाबेल सुथरलैंड प्रमुख खिलाड़ी होंगी जिन पर टीम की जीत की उम्मीदें टिकी होंगी.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 मिनी बैटल (IND-W vs ENG-W Mini Battle): भारत की स्मृति मंधाना और ऑस्ट्रेलिया की स्टार गेंदबाज मेगन शट्ट की टक्कर रोमांचक होगी. इसके अलावा भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला कब और कहां खेला जाएगा? (IND-W vs AUS-W Date, Time and Venue)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर( गुरुवार) को नवी मुंबई के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

ICC टूर्नामेंट का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है, और दर्शक भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देख सकते हैं. वहीं, JioHotstar OTT प्लेटफॉर्म पर मैच का लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल, स्मार्ट टीवी, टैब समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर उपलब्ध होगा.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 संभावित प्लेइंग इलेवन (IND-W vs AUS-W Probable Playing XI):

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, रेनुका सिंह ठाकुर, श्री चारानी

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एलिसा हीली (कप्तान/विकेटकीपर), फीबी लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सुथरलैंड, एशले गार्डनर, टालिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, अलाना किंग, किम गार्थ, मेगन शट्ट