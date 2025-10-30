IND-W vs AUS-W 2025 Semifinal, Navi Mumbai Weather Forecast: क्या भारी बारिश के चलते रद्द होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला? जानिए कैसा रहेगा नवी मुंबई का मौसम

Navi Mumbai Stadium Under Covers (Photo Credits: @YUVI_NISH/X)

Australia Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team, Navi Mumbai Weather Forecast:: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप (ICC Women’s World Cup) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर(गुरूवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr. DY Patil Sports Academy) में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ करो या मरो मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. टूर्नामेंट की शुरुआत में भारत ने दो मैच जीते थे, लेकिन लगातार तीन हार के बाद टीम पर काफी दबाव था. हालांकि, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मिली जीत ने भारत को शीर्ष चार में पहुंचने का मौका दिलाया. वहीं, मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया महिला टीम अब तक टूर्नामेंट में अपराजित रही है और शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. उन्होंने लीग स्टेज में भारत को एक बार हराया था और नॉकआउट मैचों में अपने बेहतरीन रिकॉर्ड के दम पर एक बार फिर जीत की उम्मीद रखेंगी. महिला विश्व कप के 13वें सत्र में किसने मचाया बल्ले और गेंद से धमाल? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर इस मैच से पहले अपनी टीम की चुनौतियों को भली-भांति समझती हैं. उन्हें पता है कि टीम की प्रमुख खिलाड़ी प्रतीका रावल चोट के कारण बाहर हो चुकी हैं, और इस मैच में शफाली वर्मा पहली बार इस विश्व कप में खेलेंगी. गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली, जिन्होंने पिछली बार भारत के खिलाफ शतक जड़ा था, आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और उनका भारत के खिलाफ रिकॉर्ड भी शानदार रहा है. सभी की निगाहें इस बात पर भी होंगी कि क्या बारिश इस मुकाबले में खलल डालेगी, जैसा कि इस टूर्नामेंट के अन्य मैचों में देखा गया है, या फिर दर्शक पूरे मैच का रोमांच बिना किसी रुकावट के देख पाएंगे. यहां आपको मौसम से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी.

Navi Mumbai Weather Reports(नवी मुंबई मौसम रिपोर्ट)

30 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. फिलहाल मौसम का पूर्वानुमान मैच के दौरान अनुकूल नहीं लग रहा है. पूरे मुकाबले के दौरान 15 से 20 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है. समय बीतने के साथ बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है, लेकिन गीले आउटफील्ड के कारण खेल में रुकावटें और ओवरों की कटौती देखने को मिल सकती है. तापमान इस दिन लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जो खिलाड़ियों के लिए सामान्य परिस्थितियां प्रदान करेगा.