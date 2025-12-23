How To Watch IND W vs SL W 2nd T20I 2025 Live Streaming: श्रीलंका बनाम भारत महिला दूसरे टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team Match Live Telecast: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 23 दिसंबर 2025(मंगलवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पहला मुकाबला जिस मैदान पर खेला गया था, उसी वेन्यू पर अगला मैच होने की वजह से दोनों टीमों को परिस्थितियों की अच्छी समझ मिल चुकी है. सर्दियों की शाम में पिच और आउटफील्ड किस तरह व्यवहार करती है, इसका अनुभव अब खिलाड़ियों के पास है. ऐसे में रणनीति और प्लानिंग में ज्यादा चूक की गुंजाइश नहीं रहेगी, और मुकाबला पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है. दूसरे टी20 में श्रीलंका करेगी वापसी या भारतीय महिला टीम बनाएगी अजेय बढ़त, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

2025 वर्ल्ड कप जीतने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने वनडे के बाद टी20 प्रारूप में भी शानदार लय बरकरार रखी. पहले मैच में भारत ने आठ विकेट से दमदार जीत दर्ज की, जिसमें जेमिमा रोड्रिग्स की नाबाद अर्धशतकीय पारी खास रही और टीम ने 32 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. अब भारतीय टीम इस जीत की लय को आगे बढ़ाते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी. वहीं श्रीलंका महिला टीम पहले मुकाबले में एकजुट प्रदर्शन नहीं कर सकी और हरमनप्रीत की गेंदबाज़ों के सामने पूरी तरह दबाव में नजर आई। छह विकेट गंवाने के बावजूद टीम सिर्फ 121 रन ही बना सकी. अब चमारी अथापथु की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम सीरीज़ में वापसी के इरादे से बेहतर प्रदर्शन करने उतरेगी.

भारत बनाम श्रीलंका महिला दूसरा टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 23 दिसंबर 2025(मंगलवार) को विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयनुसार शाम 07:00 PM बजे से खेला जाएगा. IND-W बनाम SL-W टी20 2025 का टॉस 06:30 PM को होगा.

श्रीलंका महिला बनाम भारतीय महिला दूसरे टी20 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला टी20 सीरीज़ 2025 का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. फैंस भारत में टीवी पर IND-W बनाम SL-W दूसरे टी20 2025 का सीधा प्रसारण देखने के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर देख सकते हैं.

श्रीलंका बनाम भारत ICC महिला विश्व कप 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में भारतीय महिला क्रिकेट मैचों के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार जिओहॉटस्टार के पास हैं. प्रशंसक भारत में IND-W बनाम SL-W दूसरे T20 2025 का मुफ़्त लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए जिओहॉटस्टार ऐप या वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं.