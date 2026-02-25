The Hundred 2026 Pakistani Players: ईसीबी और फ्रेंचाइजी का बड़ा बयान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ नहीं होगा भेदभाव

pakistan cricket team(Photo : X)

लंदन: इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) और 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट की सभी आठ फ्रेंचाइजी ने मंगलवार, 24 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण संयुक्त घोषणापत्र जारी किया है. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टूर्नामेंट में "भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है". यह कदम उन मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में उठाया गया है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि भारतीय निवेशकों के स्वामित्व वाली टीमें पाकिस्तानी क्रिकेटरों को चुनने से बच सकती हैं.

विवाद की पृष्ठभूमि: बीबीसी की रिपोर्ट और 'अघोषित नियम'

यह विवाद तब शुरू हुआ जब बीबीसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 'द हंड्रेड' की चार फ्रेंचाइजी—मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, एमआई लंदन, साउदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स—जिनमें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के निवेशकों की हिस्सेदारी है, आगामी नीलामी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर विचार नहीं करेंगी. रिपोर्ट में इसे एक "अघोषित नियम" बताया गया था, जो अक्सर उन वैश्विक लीगों में देखा जाता है जहां भारतीय निवेश होता है.

निष्पक्ष चयन की प्रतिबद्धता

Reputation को बचाने और समावेशिता बनाए रखने के लिए, ईसीबी और टीम मालिकों ने साफ किया कि खिलाड़ियों का चुनाव केवल योग्यता (merit) के आधार पर होगा. संयुक्त बयान में कहा गया:

"सभी आठ टीमें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि चयन पूरी तरह से क्रिकेट प्रदर्शन, उपलब्धता और टीम की जरूरतों पर आधारित होगा."

बोर्ड ने आगे जोर देते हुए कहा कि ईसीबी के नियम राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी खिलाड़ी को बाहर करने से रोकते हैं.

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

ईसीबी ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्तर पर भेदभाव के सबूत मिलते हैं, तो बोर्ड सख्त कदम उठाएगा. बयान के अनुसार, "ईसीबी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि खेल में भेदभाव की कोई जगह न हो. हमारे पास इस तरह के आचरण से निपटने के लिए मजबूत नियम हैं. किसी भी खिलाड़ी को उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर चयन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए."

आगामी नीलामी और पाकिस्तानी खिलाड़ी

'द हंड्रेड' के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 11 और 12 मार्च को होने वाली है. इस साल की नीलामी के लिए कुल 67 पाकिस्तानी खिलाड़ियों (63 पुरुष और 4 महिला) ने अपना पंजीकरण कराया है. इनमें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी पहले ही कहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाहर रखना टूर्नामेंट की साख के लिए नुकसानदेह होगा.