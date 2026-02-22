England vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 42nd Match Scorecard: पल्लेकेले में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रनों से दी शिकस्त, विल जैक्स ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें ENG बनाम SL मैच का स्कोरकार्ड

इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 42nd Match Live Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका को 51 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सुपर में पहली जीत हासिल कर ली हैं. वहीं, श्रीलंका की टीम अगले मुकाबले में वापसी करना चाहेगी. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका की कप्तानी दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अहमदाबाद में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 16 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद फिलिप साल्ट और जैकब बेथेल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 32 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 146 रन बनाए. इंग्लैंड की तरफ से घातक सलामी बल्लेबाज फिलिप साल्ट ने सबसे ज्यादा 62 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान फिलिप साल्ट ने 40 गेंदों पर छह चौके और दो छक्के लगाए. फिलिप साल्ट के अलावा विल जैक्स ने 21 रन बनाए.

दूसरी तरफ, श्रीलंका की टीम को डुनिथ वेललेज ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. श्रीलंका की ओर से डुनिथ वेललेज ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. डुनिथ वेललेज के अलावा महेश थीक्षणा और दिलशान मदुशंका ने दो-दो विकेट चटकाए. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 147 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम का आगाज भी बेहद निराशाजनक रहा और महज 34 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई. श्रीलंका की पूरी टीम 16.4 ओवर में महज 95 रन बनाकर सिमट गई. श्रीलंका की तरफ से कप्तान दासुन शनाका ने सबसे ज्यादा 30 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान दासुन शनाका ने 24 गेंदों पर एक चौका और दो छक्के लगाए. दासुन शनाका के अलावा कामिंडु मेंडिस ने 13 रन बटोरे.

वहीं, इंग्लैंड की टीम को घातक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. इंग्लैंड की ओर से विल जैक्स ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. विल जैक्स के अलावा जोफ्रा आर्चर लियाम डॉसन और आदिल राशिद ने दो-दो विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

इंग्लैंड की बल्लेबाजी: 146/9, 20 ओवर (फिलिप साल्ट 62 रन, जोस बटलर 7 रन, जैकब बेथेल 3 रन, टॉम बैंटन 6 रन, हैरी ब्रूक 14 रन, सैम करन 11 रन, विल जैक्स 21 रन, लियाम डॉसन 6 रन, जेमी ओवरटन नाबाद 11 रन, जोफ्रा आर्चर 0 रन और आदिल राशिद नाबाद 1 रन.)

श्रीलंका की गेंदबाजी: (डुनिथ वेललेज 3 विकेट, महेश थीक्षणा 2 विकेट, दुष्मंथा चमीरा 1 विकेट और दिलशान मदुशंका 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

श्रीलंका की बल्लेबाजी: 95/10, 16.4 ओवर (पथुम निसांका 9 रन, कामिल मिशारा 6 रन, कुसल मेंडिस 4 रन, पवन रथनायके 0 रन, डुनिथ वेललेज 10 रन, कामिंडु मेंडिस 13 रन, दासुन शनाका 30 रन, दुशान हेमंथा 5 रन, दुष्मंथा चमीरा 6 रन, महीश थीक्षाना नाबाद 10 रन और दिलशान मदुशंका 0 रन.)

इंग्लैंड की गेंदबाजी: (जोफ्रा आर्चर 2 विकेट, विल जैक्स 3 विकेट, लियाम डॉसन 2 विकेट, आदिल राशिद 2 विकेट और जेमी ओवरटन 1 विकेट).

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.