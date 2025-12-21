IND-W vs SL-W  1st T20I 2025 Dream11 Team Prediction: भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला पहले टी20 में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team Dream11 Team Prediction: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का पहला मुकाबला 21 दिसंबर 2025(रविवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जाएगा. वनडे वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय महिला टीम इस सीरीज़ के जरिए साल का शानदार अंत करना चाहेगी, जबकि श्रीलंका की टीम नए संयोजन के साथ खुद को स्थापित करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला पहले टी20 मैच में मौसम करेगा बड़ा खेल? जानिए कैसा रहेगा विशाखापत्तनम का मौसम

भारतीय महिला टीम का टी20 प्रारूप में हालिया रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है. 2024 के बाद से भारत ने इस फॉर्मेट में 28 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 18 मैच जीते हैं और सिर्फ एक में हार का सामना किया है. वर्ल्ड कप जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास चरम पर है. बल्लेबाज़ी में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा एक बार फिर टीम की सबसे बड़ी ताकत रहेंगी, जो पावरप्ले में आक्रामक शुरुआत देने में सक्षम हैं. वहीं गेंदबाज़ी विभाग में रेणुका सिंह ठाकुर से नई गेंद के साथ विकेट निकालने की उम्मीद होगी, जबकि श्रे चरणी मिडिल ओवर्स में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दूसरी ओर, श्रीलंका महिला टीम इस समय पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही है. टीम में कई युवा और अपेक्षाकृत अनुभवहीन खिलाड़ी शामिल हैं, जो भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं. बल्लेबाज़ी की जिम्मेदारी अनुभवी खिलाड़ियों निलाक्षिका सिल्वा, चमारी अथापथ्थु और हर्षिता समराविक्रमा के कंधों पर होगी. गेंदबाज़ी में शशिनी गिम्हानी पर खास नजरें रहेंगी, जो एंबिडेक्स्ट्रस स्पिन गेंदबाज़ी की क्षमता के साथ भारत के बल्लेबाज़ों के लिए चुनौती बन सकती हैं.

भारत बनाम श्रीलंका महिला पहले टी20 2025 मैच की संभावित प्लेइंग XI

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अरुंधति रेड्डी, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), हरलीन देयोल, श्री चरणी, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: इमेशा दुलानी, हासिनी परेरा, चमारी अथापथु (कप्तान), विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, रश्मिका सेवंदी, मालशा शेहानी, शशिनी गिम्हानी, इनोका राणावीरा

IND-W बनाम SL-W पहले टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- ऋचा घोष (IND-W) को भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

IND-W बनाम SL-W पहले टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- हर्षिता समरविक्रमा (SL-W), स्मृति मंधाना (IND-W), शेफाली वर्मा (IND-W), हरमनप्रीत कौर (IND-W) को भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला ड्रीम 11 टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकते है. IND-W बनाम SL-W पहले टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- चमारी अथापथु (SL-W), दीप्ति शर्मा (IND-W), कविशा दिलहारी (SL-W), अमनजोत कौर(IND-W) को भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

IND-W बनाम SL-W पहले टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- इनोका रानावीरा (SL-W), क्रांति गौड़(IND-W) आपकी भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

IND-W बनाम SL-W पहले टी20 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: रिचा घोष (IND-W), हर्षिता समरविक्रमा (SL-W), स्मृति मंधाना (IND-W), शेफाली वर्मा (IND-W), हरमनप्रीत कौर (IND-W), चमारी अथापथु (SL-W), दीप्ति शर्मा (IND-W), कविशा दिलहारी (SL-W), अमनजोत कौर(IND-W), इनोका रानावीरा (SL-W), क्रांति गौड़(IND-W)

भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला पहले टी20 2025 ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप में शेफाली वर्मा (IND-W) और उप-कप्तान के रूप में चमारी अथापथु (SL-W) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.