IND W vs SL W 1st T20I 2025, Visakhapatnam Weather Report: भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला पहले टी20 मैच में मौसम करेगा बड़ा खेल? जानिए कैसा रहेगा विशाखापत्तनम का मौसम

एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम(Photo credits: X/@cricketcomau)

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team Visakhapatnam Weather Report: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का पहला मुकाबला 21 दिसंबर 2025(रविवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जाएगा. वनडे वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय महिला टीम इस सीरीज़ के जरिए साल का शानदार अंत करना चाहेगी, जबकि श्रीलंका की टीम नए संयोजन के साथ खुद को स्थापित करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में वापसी को तैयार भारतीय महिला टीम, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारतीय महिला टीम का टी20 प्रारूप में हालिया रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है. 2024 के बाद से भारत ने इस फॉर्मेट में 28 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 18 मैच जीते हैं और सिर्फ एक में हार का सामना किया है. वर्ल्ड कप जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास चरम पर है. बल्लेबाज़ी में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा एक बार फिर टीम की सबसे बड़ी ताकत रहेंगी, जो पावरप्ले में आक्रामक शुरुआत देने में सक्षम हैं. वहीं गेंदबाज़ी विभाग में रेणुका सिंह ठाकुर से नई गेंद के साथ विकेट निकालने की उम्मीद होगी, जबकि श्रे चरणी मिडिल ओवर्स में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दूसरी ओर, श्रीलंका महिला टीम इस समय पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही है. टीम में कई युवा और अपेक्षाकृत अनुभवहीन खिलाड़ी शामिल हैं, जो भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं. बल्लेबाज़ी की जिम्मेदारी अनुभवी खिलाड़ियों निलाक्षिका सिल्वा, चमारी अथापथ्थु और हर्षिता समराविक्रमा के कंधों पर होगी. गेंदबाज़ी में शशिनी गिम्हानी पर खास नजरें रहेंगी, जो एंबिडेक्स्ट्रस स्पिन गेंदबाज़ी की क्षमता के साथ भारत के बल्लेबाज़ों के लिए चुनौती बन सकती हैं.

विशाखापत्तनम का मौसम(Visakhapatnam Weather Report)

भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला के पहले T20I मैच के लिए विशाखपत्तनम में मौसम की स्थिति गर्म और आर्द्र रहने वाली है. पूरे मैच के दौरान तापमान लगभग 21-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो दक्षिण भारत के तटीय इलाकों के लिए विशिष्ट है. सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे मैच बिना किसी बाधा के पूरा होगा. आर्द्रता अधिक रहेगी, जो बल्लेबाजों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह दोनों टीमों के लिए समान परिस्थितियां होंगी. विशाखपत्तनम के इस मैदान पर महिला खिलाड़ियों को खेल का आनंद लेने का पूरा मौका मिलेगा, और मौसम की ये स्थितियां एक रोचक और प्रतिस्पर्धी मैच के लिए आदर्श साबित होंगी.