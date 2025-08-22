Online Gaming Promotion and Regulation Bill 2025 Impact On BCCI: ऑनलाइन गेमिंग कानून ने एशिया कप से पहले बीसीसीआई की बढाई चिंता! क्या बिना स्पॉन्सर के मैदान में उतरेगी टीम इंडिया?

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Online Gaming Promotion and Regulation Bill 2025 Impact On BCCI: एशिया कप(Asia Cup) 2025 जहां महज 18 दिन दूर है, वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) एक बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है. ताजा हालात ऐसे बन गए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) इस बार स्पॉन्सरशिप के बिना टूर्नामेंट में उतर सकती है. दरअसल, भारत सरकार ने IT एक्ट के तहत ड्रीम11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. इसी साल की शुरुआत में BCCI ने ड्रीम11 को टीम इंडिया का ऑफिशियल लीड स्पॉन्सर बनाया था, लेकिन नए कानून के प्रस्ताव के बाद बोर्ड को नया स्पॉन्सर ढूंढना पड़ सकता है. अंबानी फैमिली का कमाल! Oval Invincibles अब कहलाएगा MI London, द हंड्रेड में आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का बढ़ेगा रुतबा- रिपोर्ट

लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इस बिल को मंजूरी दे दी है, और अब इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिलने का इंतजार है. अगर यह कानून बन गया, तो टीम इंडिया सहित पुरुष और महिला दोनों टीमों की जर्सी पर स्पॉन्सर का लोगो नहीं दिखेगा. BCCI के अधिकारी ने इंडसाइडस्पोर्ट से कहा, “हम स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं और संबंधित अथॉरिटीज और पार्टनर्स के संपर्क में हैं. फिलहाल यह कानून बना नहीं है, लेकिन बिल के अनुसार, टीमों को लोगो पहनने की अनुमति नहीं रहेगी. हम अपनी लीगल टीम से चर्चा कर रहे हैं.”

इतिहास में यह एक दुर्लभ स्थिति होगी कि टीम इंडिया जैसी मार्केट वैल्यू वाली टीम बिना किसी प्रमोशनल लोगो के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले. ड्रीम11 ने भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप के अलावा IPL के नौ टीमों सिर्फ CSK छोड़कर सभी टीमों को भी स्पॉन्सर कर रखा है. ऐसे में इस प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध ब्रांड वैल्यू के लिए भी बड़ा झटका है.

क्या हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल?

21 अगस्त को सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य युवाओं और आम जनता को इस बिल के तहत सभी रियल-मनी गेम्स ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए से दूर रखना है. चाहे वे स्किल बेस्ड हों या चांस का संचालन, प्रचार और ब्रांडिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. बैंकों और भुगतान प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे लेन-देन को प्रोसेस करने की भी सख्त मनाही होगी. नियमों के उल्लंघन पर 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

अधिकृत अधिकारी बिना वारंट के जांच, छापेमारी और गिरफ्तारी कर सकेंगे. वहीं, प्लेटफॉर्म चलाने वालों पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और बार-बार नियम तोड़ने पर 3–5 साल की जेल और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी संभव है.

आखिरी घड़ी में विकल्प टटोल रहा है BCCI

BCCI अब अंतिम समय में नए स्पॉन्सर से बातचीत कर रहा है. हालांकि, कानूनी संशय और नियामक जटिलता के चलते इसे नई डील पक्की करने में मुश्किलें आ रही हैं. टीम इंडिया की जर्सी पर अगर स्पॉन्सर का लोगो नहीं दिखेगा तो यह ब्रांड और क्रिकेट प्रशंसकों दोनों के लिए अलग अनुभव होगा. एशिया कप जैसे बड़े आयोजन से पहले स्पॉन्सरशिप का संकट क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया है. हर कोई देख रहा है कि आने वाले दिन भारत की क्रिकेट टीम की ब्रांडिंग और पहचान में क्या बड़ा बदलाव लाते हैं.