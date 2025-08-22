अंबानी फैमिली का कमाल! Oval Invincibles अब कहलाएगा MI London, द हंड्रेड में आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का बढ़ेगा रुतबा- रिपोर्ट

मुंबई इंडियन्स(Credit: X/@mipaltan)

Oval Invincibles Set To Be Renamed as MI London: द हंड्रेड (The Hundred) की सबसे सफल फ्रेंचाइज़ी ओवल इनविंसिबल्स (Oval Invincibles) अब नए नाम और नए रंग-रूप में नजर आने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 सीज़न से टीम का नाम बदलकर एमआई लंदन (MI London) कर दिया जाएगा. यह फैसला टीम के सह-मालिक रिलायंस ग्रुप, यानी मुंबई इंडियंस के मालिकों की पहली पसंद मानी जा रही है. दरअसल, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने द हंड्रेड की पांचवीं सीज़न से पहले फ्रेंचाइज़ियों में निवेश के लिए कई बड़े सौदे किए थे.

इसमें चार आईपीएल टीम मालिकों ने हिस्सेदारी खरीदी, जिसमें रिलायंस ग्रुप ने ओवल इनविंसिबल्स में 49% की हिस्सेदारी ली, यही वजह है कि अब टीम को मुंबई इंडियंस के ब्रांड से जोड़कर एमआई लंदन नाम देने की तैयारी है. हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार सरे (Surrey) चाहता था कि नए नाम में काउंटी का नाम शामिल हो, और इसी मुद्दे पर डील को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है. लेकिन, 1 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले इसका ऐलान होना तय माना जा रहा है.

गौरतलब है कि ओवल इनविंसिबल्स अब तक द हंड्रेड की सबसे सफल टीम रही है. पुरुष और महिला दोनों टीमों ने चार सीज़न में दो-दो खिताब जीते हैं. इसके अलावा, रिलायंस ग्रुप पहले से ही अपनी कई ग्लोबल फ्रेंचाइज़ियों के जरिए क्रिकेट में मजबूत पकड़ बना चुका है. जैसे WPL में MI, SA20 में MI केपटाउन, ILT20 में MI एमिरेट्स, और अमेरिका की MLC में MI न्यूयॉर्क शामिल हैं. अब इंग्लैंड की इस बड़ी लीग में एमआई लंदन का नाम जोड़कर मुंबई इंडियंस ब्रांड का ग्लोबल विस्तार और भी बड़ा हो जाएगा.