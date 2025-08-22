Who is Saly Samson? कौन हैं संजू सैमसन के बड़े भाई सैली सैमसन? जानिए केरल क्रिकेट लीग में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के खिलाड़ी के बारे में सबकुछ

Who is Saly Samson? केरल क्रिकेट लीग (KCL) 2025 में त्रिवेंद्रम रॉयल्स और कोच्चि ब्लू टाइगर्स के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन और उनके बड़े भाई सैली सैमसन ने सुर्खियां बटोरीं हैं. 21 अगस्त( गुरुवार) को खेले गए इस मैच में दोनों भाइयों ने मिलकर अडानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स के ओपनर सुबिन एस को रन आउट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. घटना मैच की पहली ही गेंद पर हुई जब सुबिन एस ने ऑफ साइड में शॉट खेला और एक जोखिम भरा सिंगल लेने की कोशिश की. संजू ने तेजी से गेंद उठाई और अपने बड़े भाई सैली की तरफ फेंक दी, जिससे सटीक थ्रो के बाद रन आउट हुआ. संजू सैमसन की जर्सी पर क्यों लिखा गया ‘धोनी’? जानिए क्या है केरल क्रिकेट लीग 2025 से जुड़ा पूरा राज़

देखें रन आउट का वीडियो

कौन हैं सैली सैमसन?

संजू सैमसन के बड़े भाई सैली सैमसन का जन्म केरल के पल्लुविला, तिरुवनंतपुरम में हुआ था. 34 वर्षीय सैली ने अक्टूबर 2021 में श्रीलंका के मेजर क्लब्स लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट में अपना लिस्ट ए डेब्यू किया. उन्होंने बाडुरेलिया स्पोर्ट्स क्लब के लिए छह लिस्ट ए मैच खेले और इन मैचों में कुल 38 रन बनाए. सैली को अपने क्रिकेट करियर में बार-बार चोटों और कई सर्जिकल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा, जिससे उनका करियर व्यवधानग्रस्त रहा. चार साल के लंबे ब्रेक की सार्वजनिक रूप से संजू सैमसन ने 2021 में अपने भावुक फेसबुक पोस्ट के जरिए चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने अपने भाई की मेहनत और जज्बे की जमकर तारीफ की थी.

2015 से सैली एजी ऑफिस केरल टीम में स्टाफ सदस्य होने के कारण खेलते आ रहे हैं. केरल क्रिकेट लीग 2025 की नीलामी में कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने उन्हें 75,000 रुपये में खरीदा था. इस समय वे अपने छोटे भाई संजू सैमसन के साथ KCL 2025 में खेल रहे हैं. वहीं संजू सैमसन केरल क्रिकेट लीग के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, जिन्हें 26.86 लाख रुपये में खरीदा गया है.