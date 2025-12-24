Shiv Sena UBT-MNS Alliance For BMC Elections 2026: ठाकरे ब्रदर्स एक साथ लड़ेंगे बीएमसी चुनाव, उद्धव और राज ठाकरे का ऐलान; VIDEO

BMC Election 2026: मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स एक साथ BMC चुनाव एक लड़ेंगे. इसका ऐलान उद्धव और राज ठाकरे ने आज मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि गठबंधन मुंबई और महाराष्ट्र की पहचान की रक्षा के लिए बनाया गया है. हम मुंबई को बांटने या इसे महाराष्ट्र से अलग करने के प्रयासों को विफल करने के लिए एक साथ आए हैं. वहीं, राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए यह गठबंधन आवश्यक था.उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई का अगला मेयर गठबंधन का मराठी मानुष होगा.
संजय राउत की प्रतिक्रिया
शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने इस ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "राजनीति में नंबर शेयरिंग व्यापार होता है. यहां भाइयों में व्यापार नहीं है. यह परिवार है. कांग्रेस से हमने कई बार आग्रह किया कि अगर हमें भाजपा को हराना है तो साथ आना होगा. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र में मराठी विजय सभा: 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स महा-मिलन! आज एक मंच पर दिखेंगे उद्धव-राज
ठाकरे ब्रदर्स एक साथ लड़ेंगे बीएमसी चुनाव
उद्धव का कांग्रेस से टूटा रिश्ता
उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे के साथ जाने के महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस से अब रिश्ता टूट गया हैं. उद्धव ठाकरे जो लोकसभा के बाद विधानसभा महायुती में कांग्रेस के साथ लड़ी थी. लेकिन अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT महाविकास अघाड़ी नहीं बल्कि चचरे भाई राज ठाकरे के साथ मिलकार उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी.
मंत्री संजय शिरसाट का तंज
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने इस गठबंधन पर कहा, "अगर ये लोग पहले चले जाते तो हाल ही में हुए नगर पंचायत चुनाव में उन्हें इतनी हार क्यों मिली? आज का यह गठबंधन उनकी मजबूरी है। कांग्रेस भी UBT के साथ नहीं है, शरद पवार उनके साथ नहीं हैं, इसलिए उन्हें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ा.जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसी प्रकार उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का सहारा लेना चाहते हैं. हालांकि मुझे नहीं लगता कि इससे उन्हें ज्यादा फायदा होगा
15 जनवरी को होने हैं चुनाव
बता दें कि मुंबई में चुनाव 15 जनवरी को होंगे और नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। मुंबई में बीएमसी चुनाव 2017 के बाद करीब 8 साल बाद होने जा रहे हैं.