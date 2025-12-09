IND vs SA 1st T20I 2025: संजू सैमसन और तिलक वर्मा को मौके का इंतजार, बेहद खास उपलब्धि के हैं करीब

संजू सैमसन, तिलक वर्मा(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार को पांच टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेलेगी. विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा को अगर इस मुकाबले में मौका मिलता है, तो वे बेहद खास उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. तिलक वर्मा ने अब तक 36 टी20 मैचों की 33 पारियों में 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाते हुए 996 रन बनाए . 4 रन बनाते ही उनका नाम भारत के उन बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके नाम अंतरराष्ट्रीय टी20 में 1,000 रन बनाने की उपलब्धि है. पूरी संभावना है कि कटक में तिलक को मौका मिलेगा और वह ये खास उपलब्धि हासिल करेंगे. कटक में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या लगा सकते हैं टी20 विकेटों का शतक

विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन भी टी20 में 1,000 रन के बेहद करीब हैं. सैमसन ने 51 मैचों की 43 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हुए 995 रन बनाए हैं. उन्हें 1,000 का आंकड़ा छूने के लिए महज 5 रन की और जरूरत है। कटक टी20 में मौका मिलने की स्थिति में वह ये आंकड़ा छू सकते हैं.

टी20 में शुभमन गिल की एंट्री के बाद सैमसन को बतौर ओपनर टीम में अपना स्थान खोना पड़ा है. उन्हें मध्यक्रम में खेलने को मिला, जिसमें उनका बल्ला ओपनर की तरह नहीं चला. ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के आखिरी कुछ मैचों में सैमसन की जगह जितेश शर्मा को मौका दिया गया था. देखना होगा कि कटक की प्लेइंग इलेवन में जितेश शामिल होते हैं या फिर सैमसन को मिलता है.

भारत की तरफ से अब तक 12 बल्लेबाजों ने टी20 फॉर्मेट में 1,000 या उससे अधिक रन बनाए हैं. इस सूची में रोहित शर्मा (4,231), विराट कोहली (4,188), सूर्यकुमार यादव (2,754), केएल राहुल (2,265), हार्दिक पांड्या (1,860), शिखर धवन (1,759), एमएस धोनी (1,617), सुरेश रैना (1,605), ऋषभ पंत (1,209), युवराज सिंह (1,177), श्रेयस अय्यर (1,104) और अभिषेक शर्मा (1,012) का नाम शामिल है.