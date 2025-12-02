IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग के मिनी ऑक्शन के लिए 1355 खिलाड़ियों ने किया रजिस्टर, इन दिग्गजों पर होगी पैसे की बारिश

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. इस साल के ऑक्शन के लिए 1355 खिलाड़ियों ने आधिकारिक रूप से रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें 1062 भारतीय और 293 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. यह मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा. Crickbuzz की रिपोर्ट के अनुसार, ऑक्शन की रजिस्टर फाइल में 13 पन्नों में खिलाड़ियों की पूरी जानकारी दर्ज है. इस सूची में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्लेन मैक्सवेल ने 13 सीज़न और 141 मैच खेले हैं, इस बार रजिस्ट्रेशन सूची में ग़ैरमौजूद हैं. आईपीएल रिटेंशन के आखिरी दिन सभी फ्रेंचाइजियों ने जारी कर दी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची
भारतीय खिलाड़ियों में मयंक अग्रवाल, केएस भरत, राहुल चाहर, रवि बिश्नोई, आकाशदीप, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, सरफराज खान, पृथ्वी शॉ और उमेश यादव प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं. विदेशी खिलाड़ियों में कैमरन ग्रीन, मैथ्यू शॉर्ट और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज अपने लिए नई टीम की तलाश में हैं.
₹2 करोड़ बेस प्राइस वाले खिलाड़ी
भारतीय खिलाड़ियों में रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर ही ऐसे दो खिलाड़ी हैं जिनका बेस प्राइस ₹2 करोड़ रखा गया है. विदेशी क्रिकेटरों में 43 खिलाड़ी ₹2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं:
- भारत: रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर
- अफ़गानिस्तान: मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक
- ऑस्ट्रेलिया: सीन एबॉट, एश्टन एगर, बेन कटिंग, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, स्टीव स्मिथ
- बांग्लादेश: मुस्तफिजुर रहमान
- इंग्लैंड: गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, टॉम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, डेनियल लॉरेंस, लियाम लिविंगस्टोन, टाइमल मिल्स, जेमी स्मिथ
- न्यूज़ीलैंड: फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिशेल, विलियम ओ'रूर्के, रचिन रवींद्र
- दक्षिण अफ्रीका: गेराल्ड कोएत्ज़ी, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे, रिली रोसौ, तबरेज़ शम्सी, डेविड वीज़
- श्रीलंका: वानिंदु हसरंगा, मथीशा पथिराना, महेश तीक्षणा
- वेस्ट इंडीज: जेसन होल्डर, शाई होप, अकील होसेन और अल्जारी जोसेफ
IPL 2026 ऑक्शन का बजट और स्लॉट
|टीम
|खिलाड़ियों की संख्या
|कुल खर्च की गई राशि (Rs.)
|सैलरी कैप (Rs.)
|उपलब्ध स्लॉट
|
विदेशी स्लॉट
|CSK
|16
|4
|81.6
|43.4
|9
|4
|DC
|17
|3
|103.2
|21.8
|8
|5
|GT
|20
|4
|112.1
|12.9
|5
|4
|KKR
|12
|2
|60.7
|64.3
|13
|6
|LSG
|19
|4
|102.05
|22.95
|6
|4
|MI
|20
|7
|122.25
|2.75
|5
|1
|PBKS
|21
|6
|113.5
|11.5
|4
|2
|RCB
|17
|6
|108.6
|16.4
|8
|2
|RR
|16
|7
|108.95
|16.05
|9
|1
|SRH
|15
|6
|99.5
|25.5
|10
|2
|Total
|173
|49
|1012.45
|237.55
|77
|31
रिटेंशन के बाद 10 फ्रेंचाइजी टीमों के पास कुल ₹237.55 करोड़ की राशि बची है.
- कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे बड़ा पर्स ₹64.30 करोड़
- चेन्नई सुपर किंग्स के पास ₹43.40 करोड़
ऑक्शन में कुल 77 स्लॉट खाली हैं, जिनमें से 31 विदेशी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध हैं.
ऑक्शन सूची में दर्ज प्रमुख तथ्य
|श्रेणी
|संख्या
|कुल खिलाड़ी
|1355
|भारतीय खिलाड़ी
|1062
|विदेशी खिलाड़ी
|293
|₹2 करोड़ बेस प्राइस खिलाड़ी
|45
|कैप्ड इंटरनेशनल खिलाड़ी
|196
|अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी
|928
|एसोसिएट खिलाड़ी
|22
टीमें 3 दिसंबर तक अतिरिक्त नाम जोड़ने का विकल्प रखती हैं और 5 दिसंबर तक अंतिम सूची को मंजूरी दी जाएगी. क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मिनी ऑक्शन बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि बड़े नामों पर मेगा बोली लगने की उम्मीद है