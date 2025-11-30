Highest Wicket-Taker in History of SMAT: घरेलू क्रिकेट के इतिहास में जयदेव उनादकट के नाम जुड़ा सुनहरा रिकार्ड, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बने गेंदबाज़

जयदेव उनादकट(Photo Credits: X/ @BCCIdomestic)

Highest Wicket-Taker in History of SMAT: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दिल्ली बनाम सौराष्ट्र सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले में सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अनुभवी बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ उनादकट टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि दिल्ली के बल्लेबाज़ नितीश राणा को हिट-विकेट आउट कर हासिल की, जिसके साथ ही उनके नाम कुल 121 विकेट हो गए. रांची में विराट कोहली ने 52वां वनडे शतक जड़कर तोड़ा विश्व रिकॉर्ड, बने एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज़

इससे पहले उनादकट और सिद्धार्थ कौल संयुक्त रूप से 120 विकेट के साथ बराबरी पर थे, लेकिन इस मैच ने उन्हें शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया. जयदेव उनादकट वर्ष 2010 से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सौराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लंबी मेहनत एवं निरंतरता के बाद 83 मैचों में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने में सफल हुए.

जयदेव उनादकट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बने गेंदबाज़

🚨 Record Alert 🚨 With 121 wickets, Jaydev Unadkat surpasses Siddarth Kaul to become the highest wicket-taker in the history of Syed Mushtaq Ali Trophy 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/5USgEr1sg0 @IDFCFIRSTBank| #SMAT pic.twitter.com/DTHevFPHwf — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 30, 2025

उनादकट के इस प्रदर्शन ने न केवल सौराष्ट्र के लिए मैच का रुख बदला, बल्कि घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार करियर में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया. घरेलू क्रिकेट में वह लगातार सौराष्ट्र की जीत की नींव रखने वाले प्रमुख गेंदबाज़ रहे हैं और यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, फिटनेस और अनुभव का प्रमाण है.

उनकी इस उपलब्धि पर क्रिकेट जगत से बधाइयों की बाढ़ आ गई है और प्रशंसकों तथा विशेषज्ञों ने उन्हें भारतीय घरेलू क्रिकेट का असली ‘वर्कहॉर्स’ बताया है. सौराष्ट्र टीम के लिए यह गर्व का क्षण है, जिसने एक बार फिर साबित किया कि घरेलू मंच से खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आगे बढ़ने में सक्षम हैं. जयदेव उनादकट अब आने वाले मैचों में अपना रिकॉर्ड और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जबकि सौराष्ट्र SMAT 2025-26 में मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहा है.