Fan Breach Security To Meet Hardik Pandya: SMAT मैच में हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए फैन्स ने तोड़ी सारी हदें, स्टार ऑलराउंडर ने जीता दिल, देखें वीडियो
Fan Breach Security To Meet Hardik Pandya: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के दौरान हैदराबाद में एक रोमांचक पल देखने को मिला, जब एक उत्साही फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे मैदान पर दौड़ता हुआ हार्दिक पांड्या के पास पहुंच गया. यह दृश्य बरौदा बनाम पंजाब मुकाबले के दौरान हुआ और कुछ पलों के लिए स्टेडियम में हलचल मच गई. सुरक्षाकर्मी तुरंत मैदान में उतरे, लेकिन हार्दिक ने अपने शांत स्वभाव और विनम्रता का परिचय देते हुए उन्हें हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा कि फैन के साथ सख्ती न बरती जाए. पांड्या के इस मानवीय व्यवहार ने दर्शकों के दिल जीत लिए और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. दो महीने बाद मैदान पर वापसी कर रहे हार्दिक न केवल अपनी मौजूदगी से चर्चा में रहे बल्कि अपने इस भावुक कदम से भी सुर्खियों में छा गए. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काम न आया वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड शतक, महाराष्ट्र ने बिहार को 3 विकेट से हराया

हार्दिक पंड्या ने लंबे वक्त बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करते हुए अपना जलवा बिखेरा है. मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एलीट ग्रुप-सी मैच में हार्दिक पंड्या को पंजाब के खिलाफ ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. हार्दिक पंड्या ने पंजाब के खिलाफ 42 गेंदों में 4 छक्कों और 7 चौकों के साथ नाबाद 77 रन की पारी खेली. इसके अलावा, उन्होंने 1 विकेट भी अपने नाम किया. हार्दिक पंड्या के इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत बड़ौदा ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। यह इस सीजन टीम की दूसरी जीत रही.

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लेते हुए 8 विकेट खोकर 222 रन बनाए. इस टीम को प्रभसिमरन सिंह और कप्तान अभिषेक शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 4.1 ओवरों में 53 रन जुटाए. प्रभसिमरन 16 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों में 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 50 रन की पारी खेली.

पंजाब ने 92 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था. यहां से नेहल वढेरा ने नमन धीर के साथ 43 गेंदों में 80 रन जुटाते हुए टीम को 172 के स्कोर तक पहुंचा दिया. इस टीम के लिए अनमोलप्रीत सिंह ने 32 गेंदों में सर्वाधिक 69 रन बनाए. उनकी इस पारी में 4 छक्के और 7 चौके शामिल रहे, जबकि नमन धीर 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे. विपक्षी टीम की तरफ से राज लिंबानी ने 36 रन देकर 3 विकेट निकाले, जबकि हार्दिक पंड्या, रसिख सलाम और अतित शेठ ने एक-एक विकेट हासिल किया.

इसके जवाब में बड़ौदा ने 19.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. इस टीम को विष्णु सोलंकी और शाश्वत रावत की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने 5.1 ओवरों में 66 रन जुटाए. शाश्वत रावत 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि विष्णु सोलंकी ने 43 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

टीम 92 के स्कोर तक दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी. यहां से हार्दिक पंड्या ने शिवालिक शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 गेंदों में 109 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 200 के पार पहुंचा दिया. शिवालिक 47 रन पर रिटायर्ड हर्ट हुए, जबकि पंड्या ने 77 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. विपक्षी टीम की तरफ से अश्विनी कुमार और रमनदीप सिंह ने 1-1 विकेट हासिल किया. हार्दिक पंड्या श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में चोटिल हुए थे. यह मैच 26 सितंबर को खेला गया था. इसके बाद क्रिकेट मैदान पर वापसी के लिए पंड्या को लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ा है.