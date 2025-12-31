New Year's Eve 2025: नए साल के जश्न पर देशभर में पुलिस की सुरक्षा कड़ी, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु समेत कई शहरों में भीड़-भाड़ को लेकर ट्रैफिक डाइवर्जन और गाइडलाइंस जारी, चेक डिटेल्स

(Photo Credit File)

New Year's Eve 2025: नए साल (New Year 2026) के जश्न में देश डूब चुका है, जिससे आज शाम से बड़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है. इसे देखते हुए मुंबई (Mumbai) दिल्ली (Delhi) चेन्नई (Chennai) और कोलकाता सहित प्रमुख शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. भीड़ नियंत्रण और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्यों की पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी और सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किए हैं.

आज शाम से कल सुबह तक ट्रैफिक डाइवर्जन

दरअसल, देशभर में लाखों लोग ऐतिहासिक और प्रमुख स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं. इसलिए 31 दिसंबर 2025 की शाम से 1 जनवरी 2026 की सुबह तक रोड डाइवर्जन, ड्रिंक-एंड-ड्राइव पर सख्त कार्रवाई और अन्य सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे. अधिकारियों ने लोगों से संयम बनाए रखने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का विशेष आग्रह किया है. यह भी पढ़े: Google Doodle: नए साल के स्वागत में गूगल का खास तोहफ़ा, बेहद खास अंदाज़ में बनाया डूडल

मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतेजाम

मुंबई पुलिस ने 17,000 से अधिक कर्मियों को शहर और उपनगरों में तैनात किया है। विशेष इकाइयाँ जैसे State Reserve Police Force (SRPF) और Quick Response Teams (QRT) प्रमुख स्थलों जैसे Gateway of India, Marine Drive, और Juhu Beach पर सतर्क रहेंगी। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग करने, सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना देने का अनुरोध किया है. आपातकालीन स्थिति में 100 या 112 पर संपर्क किया जा सकता है.

दिल्ली में कैसा रहेगी सुरक्षा और ट्रैफिक का प्रबंध

कनेक्ट प्लेस और साउथ दिल्ली में वाहनों पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। 31 दिसंबर की शाम 7 बजे से Connaught Place में निजी और सार्वजनिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। Mandi House, Bengali Market और Minto Road पर डाइवर्जन पॉइंट्स स्थापित किए गए हैं. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एग्ज़िट गेट्स 9 बजे के बाद बंद रहेंगे.

बेंगलुरु

MG रोड और Brigade Road को रात 8 बजे से पैदल मार्ग बना दिया गया है। सभी फ्लायओवर 11 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे (सिवाय एयरपोर्ट फ्लायओवर के)। MG Road मेट्रो स्टेशन में 10 बजे के बाद प्रवेश और निकास बंद रहेगा, ताकि प्लेटफॉर्म पर भीड़ न हो।

चेन्नई

मरीना और एलीयट्स बीच पर भारी भीड़ की उम्मीद के कारण, Kamarajar Salai 8 बजे से वाहनों के लिए बंद किया गया है। स्पीडिंग पर निगरानी के लिए ANPR कैमरों का उपयोग किया जाएगा. सार्वजनिक रूप से समुद्र में प्रवेश रोक दिया गया है.

कोलकाता

Park Street के लिए लचीला ट्रैफिक प्रबंधन अपनाया गया है. JL Nehru Road–Lindsay Street क्रॉसिंग से आने वाले वाहन समय-समय पर रोके जाएंगे। वैकल्पिक मार्गों को इमरजेंसी वाहनों और भीड़ कम करने के लिए सुरक्षित रखा गया है.

हैदराबाद

Tank Bund, NTR Marg और PVNR Marg (Necklace Road) को रात 11 बजे से 2 बजे तक बंद रखा जाएगा. अधिकांश फ्लायओवर केवल आवश्यकता पड़ने पर खुले रहेंगे। PVNR Expressway केवल एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए खुला रहेगा. भारी वाहन 10 बजे से 2 बजे तक शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे.

गुरुग्राम

ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्था की सूचना दी है. यात्री पहले से मार्ग योजना बनाएं, निर्धारित पार्किंग स्पॉट का उपयोग करें और नियमों का पालन करें. अवैध पार्किंग और शराब पीकर ड्राइविंग पर सख्ती से कार्रवाई होगी.

पुणे

नए साल को लेकर 31 दिसंबर की शाम 5 बजे से शहर में ट्रैफिक में बदलाव लागू किए गए हैं.

गोवा

कलंगुटे-बागा और बोग्मालो बीच में वन-वे ट्रैफिक सिस्टम और रोड क्लोजर लागू किए गए हैं. ग्रामीण मार्गों पर भीड़ कम करने और ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष डाइवर्जन और प्रतिबंध लगाए गए हैं.

जम्मू-कश्मीर

400 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए हैं और उल्लंघनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. विशेष ट्रैफिक डाइवर्जन और पार्किंग प्रतिबंध लगाए गए हैं. नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि सुरक्षित जश्न के लिए शराब पीकर ड्राइविंग न करें.

उत्तराखंड

देहरादून पुलिस ने अतिरिक्त कर्मियों के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट योजना लागू की है। नागरिकों से यात्रा योजना बनाने, भीड़भाड़ वाले मार्गों से बचने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया गया है.

अधिकारियों का लोगों से अपील

सभी अधिकारियों ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे सुरक्षित रूप से जश्न मनाएं, ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें, ताकि नववर्ष 2026 का जश्न सुरक्षित, व्यवस्थित और आनंददायक रहे.