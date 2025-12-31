Google Doodle: नए साल के स्वागत में गूगल का खास तोहफ़ा, बेहद खास अंदाज़ में बनाया डूडल

(Photo Credits Google)

New Year 2026 Google Doodle: आज यानी 31 दिसंबर को साल की आखिरी शाम (New Year's Eve) के मौके पर दिग्गज सर्च इंजन Google ने एक बेहद खास और रंगीन डूडल जारी किया है. यह डूडल दुनिया भर में नए साल के आगमन की खुशी और उत्साह को डिजिटल रूप में प्रदर्शित करता है. यह भी पढ़े: New Year’s Day 2025 Google Doodle: हैप्पी न्यू ईयर! चमकदार तारों वाले डूडल के साथ गूगल ने की साल 2025 की शानदार शुरुआत

डूडल की खासियत

इस साल का डूडल एक आकर्षक एनिमेटेड डिजाइन पर आधारित है. इसमें Google के अक्षरों को पार्टी हैट्स, चमकते सितारों और कॉन्फ़ेटी (रंगीन कागज़ के टुकड़ों) के साथ सजाया गया है। डूडल के केंद्र में एक प्रतीकात्मक घड़ी दिखाई गई है, जो टिक-टिक करते हुए मध्यरात्रि के काउंटडाउन की ओर बढ़ रही है। जैसे ही यूज़र डूडल पर क्लिक करते हैं, उनकी स्क्रीन उत्सव के रंगों और डिजिटल आतिशबाजी से भर जाती है.

गूगल का संदेश

गूगल ने इस डूडल के साथ एक बेहद प्यारा संदेश भी साझा किया है— “3… 2… 1… Happy New Year!”. इसका उद्देश्य यूज़र्स के बीच सकारात्मकता फैलाना और आने वाले वर्ष 2026 के लिए एक नई उम्मीद जगाना है.

उत्सव का प्रतीक

दुनिया भर में लोग आज के दिन को परिवार और दोस्तों के साथ बिताते हैं, पुरानी यादों को संजोते हैं और नए साल के लिए संकल्प (Resolutions) लेते हैं. गूगल का यह रचनात्मक डूडल इसी वैश्विक एकता और खुशी की भावना को उजागर करता है। बीते वर्ष की चुनौतियों को पीछे छोड़, अब हर कोई गूगल के इस डिजिटल तोहफे के साथ नए साल के जश्न में डूबा नज़र आ रहा है.