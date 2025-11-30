Virat Kohli Milestone: रांची में विराट कोहली ने 52वां वनडे शतक जड़कर तोड़ा विश्व रिकॉर्ड, बने एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज़

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 नवंबर (रविवार) को रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में खेला जा रहा हैं. जिसमें विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने करियर का 52वां वनडे शतक जड़ा और विश्व क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगातार दो बार बिना खाता खोले आउट होने के बाद, अंतिम वनडे में 74 रन बनाकर लय में लौटे कोहली ने उसी फॉर्म को जारी रखते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यादगार पारी खेली. उन्होंने 102 गेंदों में यह शतक पूरा किया, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे. विराट और रोहित शर्मा ने मिलकर समय को पीछे ले जाते हुए शतकीय साझेदारी की. जहां रोहित शतक से चूक गए, वहीं विराट ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया. रोहित शर्मा ने तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड, बने ODI में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़

शतक लगाते ही विराट कोहली एक बड़े रिकॉर्ड के मालिक बन गए. वे एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक मारने वाले खिलाड़ी बन गए और इस मामले में उन्होंने महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. इससे पहले दोनों उनके नाम 51-51 शतक (ODI और Test) दर्ज थे, लेकिन अब कोहली शीर्ष पर हैं.

एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक का विश्व रिकॉर्ड

बल्लेबाज़ शतक फॉर्मेट विराट कोहली 52 ODI सचिन तेंदुलकर 51 Test सचिन तेंदुलकर 49 ODI जैक्स कैलिस 45 Test रिकी पोंटिंग 41 Test

इसके अलावा कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में घर में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. यह उनके घरेलू मैदान पर 25वां वनडे शतक था. इससे पहले जो रूट और कोहली 24-24 शतक के साथ बराबरी पर थे.

घर में एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक

शतक खिलाड़ी देश फॉर्मेट 25* विराट कोहली भारत ODI 24 जो रूट इंग्लैंड Test 23 रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया Test 23 जैक्स कैलिस दक्षिण अफ्रीका Test

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह कोहली का छठा वनडे शतक है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है. इसके साथ ही उन्होंने डेविड वॉर्नर और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI शतक

शतक खिलाड़ी पारी 6* विराट कोहली 30 5 डेविड वॉर्नर 30 5 सचिन तेंदुलकर 57 4 केन विलियमसन 19

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाया था कि क्या विराट अपनी पुरानी लय बरकरार रख पाएं. विराट की इस ऐतिहासिक पारी ने रांची के दर्शकों को रोमांचित कर दिया और हर तरफ से उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला. भारतीय क्रिकेट में यह दिन लंबे समय तक याद रखा जाएगा.