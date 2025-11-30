Rohit Sharma Milestone: रोहित शर्मा ने तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड, बने ODI में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 नवंबर (रविवार) को रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय क्रिकेट में आज एक सुनहरा पल दर्ज हो गया, जब रोहित शर्मा ने मारको जानसेन की गेंद पर 19.4 ओवर में शानदार पुल शॉट लगाकर छक्का जड़ा और इसके साथ ही वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक छक्कों का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

इस छक्के के साथ रोहित ने पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपने ODI करियर में 352 छक्के पूरे किए. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाज़ी का न्योता दिया. भारतीय टीम की ओर से आज मैदान में उतरे खिलाड़ी हैं.

ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची

रोहित शर्मा (भारत) – 276 मैच – 11,370 रन – 352 छक्के शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) – 398 मैच – 8,064 रन – 351 छक्के क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) – 301 मैच – 10,480 रन – 331 छक्के सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) – 445 मैच – 13,430 रन – 270 छक्के महेंद्र सिंह धोनी (भारत) – 350 मैच – 10,773 रन – 229 छक्के

रोहित का यह कारनामा उन्हें ODI इतिहास के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज़ों की श्रेणी में शीर्ष पर ले आया है. उन्होंने महान खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए आधुनिक क्रिकेट में पावर हिटिंग की नई परिभाषा गढ़ दी है. भारतीय कप्तान की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और यह रिकॉर्ड अभी और आगे बढ़ने की पूरी संभावना रखता है, क्योंकि रोहित का करियर लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है.