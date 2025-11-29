IND vs SA 1st ODI 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Live Telecast On DD Sports: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 नवंबर (रविवार) को रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:30 PM से खेला जाएगा. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ का प्रसारण अधिकार आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स जिओस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्टस नेटवर्क के टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. वहीं, इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जिओहॉटस्टार पर भी देखी जा सकती है. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे मैच पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा रांची के मोसम का हाल
टेस्ट सीरीज़ में मिली करारी हार और वर्ष में दूसरी बार किसी SENA देश से व्हाइटवॉश झेलने के बाद टीम इंडिया अब वनडे मुकाबले में वापसी की राह पर उतरने को पूरी तरह तैयार है. दक्षिण अफ्रीका ने टी20 और टेस्ट दोनों प्रारूपों में दबदबा दिखाते हुए भारत को हराया, और अब केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम वनडे सीरीज़ में जीत की तलाश करेगी. टीम के मुख्य बल्लेबाज़ शुभमन गिल गर्दन की चोट के चलते बाहर हैं, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे टीम में धमाकेदार वापसी करेंगे. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने रोहित शर्मा और 74* रन की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले विराट कोहली पर सभी निगाहें होंगी. वहीं, रुतुराज गायकवाड़, नितीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर के प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की उम्मीद है.
क्या DD Sports पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट?
हाँ, डीडी स्पोर्ट्स भारत के क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है. इस बार भी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे 2025 के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण DD Free Dish उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगा. दूरदर्शन स्पोर्ट्स (DD Sports) ने पुष्टि की है कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे मैच का सीधा प्रसारण DD Sports 1.0 चैनल पर किया जाएगा. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि डीडी स्पोर्ट्स का प्रसारण केवल DD Free Dish और अन्य DTT (Digital Terrestrial Television) उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. यह केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा.
DD Free Dish पर कैसे देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे मैच?
- सेट-टॉप बॉक्स यूज़र (MPEG-2): DD Sports चैनल नंबर 79 पर उपलब्ध होगा
- MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स यूज़र: DD Sports HD चैनल नंबर 116 पर देखा जा सकेगा
लाइव मैच के समय DD Sports का लोगो “DD Sports 1.0” में बदल जाता है. इस तरह, DD Free Dish उपयोगकर्ता बिल्कुल फ्री में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे मैच का सीधा प्रसारण देख सकेंगे.