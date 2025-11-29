IND vs SA 1st ODI 2025, Ranchi Weather Report: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे मैच पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा रांची के मोसम का हाल

जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची(Credit: X/@shivam_6964

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team, Ranchi Weather Report: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 नवंबर (रविवार) को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:30 PM से खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज़ में मिली करारी हार और वर्ष में दूसरी बार किसी SENA देश से व्हाइटवॉश झेलने के बाद भारत अब वनडे मुकाबले में वापसी की राह पर उतरने को तैयार है. टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका ने टी20 और टेस्ट में दबदबा दिखाते हुए हराया और अब केएल राहुल की कप्तानी में भारत ODI सीरीज़ में जीत की तलाश करेगा. टीम के मुख्य बल्लेबाज़ शुभमन गिल गर्दन की चोट के चलते बाहर हैं, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे टीम में वापसी करेंगे. टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका रांची वनडे मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में शानदार परफॉर्मेंस देकर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने रोहित शर्मा और धमाकेदार 74* रन की पारी खेलने वाले विराट कोहली पर सभी निगाहें होंगी. वहीं, युवा बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़, अच्छा फॉर्म दिखाने वाले नितीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की प्लेइंग इलेवन में एंट्री की उम्मीद है. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ की सफल लय को जारी रखना चाहेगी. कप्तान टेम्बा बावुमा के नेतृत्व में प्रोटियाज टीम बेहद संतुलित दिख रही है. मार्को जानसन, मैथ्यू ब्रीट्ज़के और क्विंटन डी कॉक इस मैच में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं.

रांची का मौसम रिपोर्ट(Ranchi Weather Report)

रांची के JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 30 नवंबर को खेले जाने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे मैच के दौरान मौसम की स्थिति काफी अनुकूल रहने की उम्मीद है. मैच के दिन न्यूनतम तापमान 13-14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो सर्दी के मौसम में क्रिकेट खेलने के लिए आरामदायक परिस्थितियां बनाएंगा. दिनभर बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना शून्य प्रतिशत है, इसलिए फैंस पूरे 100 ओवर का रोमांच बिना किसी बाधा के देख सकेंगे. हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी, जिससे शाम के समय तेज गेंदबाजों को कुछ फायदा मिल सकता है. हालांकि, शाम को 7-8 बजे के बीच ओस गिरनी शुरू हो जाएगी, जिससे गेंदबाजों की पकड़ कमजोर पड़ सकती है और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को लाभ मिलेगा. हल्की धुंध भी मौजूद रह सकती है लेकिन यह खेल पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालेगी.