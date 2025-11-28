IND vs SA 1st ODI 2025 Preview: टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका रांची वनडे मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Preview: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 नवंबर (रविवार) को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज़ में मिली करारी हार और वर्ष में दूसरी बार किसी SENA देश से व्हाइटवॉश झेलने के बाद भारत अब वनडे मुकाबले में वापसी की राह पर उतरने को तैयार है. टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका ने टी20 और टेस्ट में दबदबा दिखाते हुए हराया और अब केएल राहुल की कप्तानी में भारत ODI सीरीज़ में जीत की तलाश करेगा. टीम के मुख्य बल्लेबाज़ शुभमन गिल गर्दन की चोट के चलते बाहर हैं, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे टीम में वापसी करेंगे. विश्व कप जीतने के बाद इस दिन से मैदान पर दिखेगी भारतीय महिला टीम, श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी टी20 सीरीज़, यहां देखें फुल शेड्यूल
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में शानदार परफॉर्मेंस देकर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने रोहित शर्मा और धमाकेदार 74* रन की पारी खेलने वाले विराट कोहली पर सभी निगाहें होंगी. वहीं, युवा बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़, अच्छा फॉर्म दिखाने वाले नितीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की प्लेइंग इलेवन में एंट्री की उम्मीद है. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ की सफल लय को जारी रखना चाहेगी. कप्तान टेम्बा बावुमा के नेतृत्व में प्रोटियाज टीम बेहद संतुलित दिख रही है. मार्को जानसन, मैथ्यू ब्रीट्ज़के और क्विंटन डी कॉक इस मैच में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs SA Head To Head Record): दोनों टीमों के बीच अब तक 94 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैच जीते हैं जबकि भारत ने 40 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. 3 मैच बिना परिणाम के समाप्त हुए. आखिरी बार दोनों टीमों की भिड़ंत 2023 में हुई थी, जिसमें संजू सैमसन के शतक और अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाज़ी के दम पर भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की थी.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले ODI मैच के मुख्य खिलाड़ी (IND vs SA Key Players To Watch Out): रोहित शर्मा, विराट कोहली, एडेन मार्करम, मार्को जेनसन, अर्शदीप सिंह ये खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और इनका प्रदर्शन दोनों टीमों की जीत-हार तय कर सकता है.
वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): जसप्रीत बुमराह बनाम एडेन मार्करम की भिड़ंत दिलचस्प रहने वाली है. इसके अलावा रोहित शर्मा और कगिसो रबाडा के बीच भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है. दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप है, जो एक-दूसरे के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला ODI 2025 कब और कहां खेला जाएगा?
दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला वनडे 30 नवंबर (रविवार) को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:30 PM से खेला जाएगा.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले ODI मैच 2025 का टेलीकास्ट या स्ट्रीमिंग कैसे देखें?
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ का सीधा प्रसारण टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. लाइव स्ट्रीमिंग आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी, जहाँ फैंस अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर मैच लाइव देख सकेंगे.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला ODI 2025 के लिए संभावित इलेवन
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम संभावित XI: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (कप्तान/ विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह
दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम : एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी/रयान रिकेल्टन, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के/डेवाल्ड ब्रेविस, रूबिन हर्मन, मार्को जेनसन, केशव महाराज, प्रेनलान सुब्रायन, लुंगी एनगिडी, नांद्रे बर्गर