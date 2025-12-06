Fact Check: 4 स्टार होटल में कपल की सीक्रेट रिकॉर्डिंग का दावा हुआ फेल, फैक्ट चेक में पूरा मामला झूठा, जानें क्या है इसकी सच्चाई?

(Photo Credits: File Image)

Fact Check: दिल्ली के एक 4-स्टार होटल में एक शादीशुदा कपल आया हुआ था. जिसके निजी पलों को होटल के कर्मचारियों ने कैमरे में कैद कर लिया. लेकिन जब वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ तो इसपर स्ट्राइक लग गई. क्योंकि उस दौरान रूम में टी-सीरीज का जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal) का गाना चल रहा था. जिसके कारण कपल का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) से हट गया.

इस घटना का दावा करनेवाला एक शख्स का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर BALRAJ 2.0 नाम एक हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:MMS Leak Viral Videos: जब जन्नत टोहा, अक्षरा सिंह, कुल्हड़ पिज्जा कपल और अंजलि अरोड़ा बने लीक हुए एमएमएस स्कैंडल के शिकार!

होटल में लगा था सीसीटीवी

वायरल दावा क्या था?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से फैल रहा था, जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली के एक 4-Star Hotel में एक कपल के निजी पलों को सीसीटीवी (CCTV Camera) के जरिए रिकॉर्ड किया गया. दावा यह भी किया गया कि होटल स्टाफ ने ख़ुफ़िया कैमरा (Hidden Camera) लगाकर कपल के Intimate Moments कैद किए और बाद में उनका एमएमएस (MMS) सोशल मीडिया पर लीक कर दिया.वीडियो में कहानी इस तरह बताई गई कि मानो पूरा मामला बेहद गंभीर हो.

फैक्ट चेक में सामने आई सच्चाई

जांच के दौरान पता चला कि वीडियो में किया गया दावा पूरी तरह गलत था.जिस क्लिप पर लोग यक़ीन कर बैठे, वह असल में एक मजाक (Satire) वीडियो था, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया था. वीडियो के शख्स ने मज़ाकिया अंदाज़ में कपल, होटल स्टाफ और पुलिस की कहानी गढ़ी, लेकिन दर्शकों ने बिना जांचे उसे असली घटना मान लिया.

टी-सीरिज स्ट्राइक और जुबिन नौटियाल के गाने की बनाई कहानी

वीडियो में यह भी कहा गया कि एमएमएस (MMS) में गायक जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal) का गाना बज रहा था, इसलिए उसे टी-सीरिज (T-Series) ने कॉपीराइट स्ट्राइक देकर हटवा दिया.यह दावा भी झूठा निकला. न तो कोई असली एमएमएस (MMS) था और न ही किसी कंपनी ने ऐसे किसी कंटेंट पर कार्रवाई की.यह हिस्सा भी वीडियो में जोड़ा गया एक काल्पनिक तड़का था.

होटल स्टाफ और साइबर सेल की कहानी भी मनगढ़ंत

क्लिप में यह दिखाया गया कि कपल रो रहा था, पुलिस होटल के बाहर जमा थी और साइबर सेल (Cyber Cell) मामले में सक्रिय हो गया था. लेकिन सब कुछ कल्पना पर आधारित था. न कोई शिकायत दर्ज हुई, न कोई जांच. दर्शकों ने इसे सच्ची घटना समझकर आगे बढ़ा दिया.

कानूनी रूप से ऐसी हरकत कितनी गंभीर है?

भले ही यह मामला नकली निकला, पर यह समझना ज़रूरी है कि किसी होटल रूम में हिडन कैमरा (Hidden Camera) लगाना या किसी जोड़े का निजी वीडियो रिकॉर्ड करके लीक करना बेहद गंभीर अपराध है. भारतीय कानून के अनुसार Section 66E (IT Act), Section 77 (BNS Act) इन धाराओं के तहत आरोपियों को 3 से 7 साल की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है.