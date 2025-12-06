Virat Kohli Milestone: निर्णायक मुकाबले में विराट कोहली के निशाने पर होंगे ये अनोखे रिकॉर्ड, इस मामले में बन सकते हैं शतकों के 'किंग'; देखें आकंड़ें

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्याणक मुकाबला आज यानी 6 दिसंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर अपना कब्जा करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 3rd ODI Match Live Score Update: दक्षिण अफ्रीका की टीम को लगा पहला बड़ा झटका, सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन हुए आउट

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच अभी सीरीज एक-एक से बराबरी पर है और तीसरा मैच जीतने वाली टीम सीरीज की विजेता कहलाएगी. इस सीरीज में विराट कोहली अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने दोनों मैचों में शतक लगाते हुए 118.50 के औसत से 237 रन बनाए हैं. अब तक विराट कोहली ने सीरीज में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. यहां देखिए ऐसे 3 रिकॉर्ड, जिन्हें विराट कोहली तीसरे वनडे में अपने नाम कर सकते हैं.

वनडे शतकों की हैट्रिक

वनडे क्रिकेट इतिहास में अब तक कुल 12 बल्लेबाजों लगातार तीन पारियों में शतक जड़ा हैं. बाबर आजम दुनिया के अकेले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दो बार यह कारनामा किया है. टीम इंडिया के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा अब तक एक-एक बार वनडे शतकों की हैट्रिक पूरी कर चुके हैं. अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भी विराट कोहली शतक लगा देते हैं, तो विराट कोहली वनडे में शतकों की हैट्रिक दो बार लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 4 शतक

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली वनडे मैचों में पहले ही शतकों की हैट्रिक लगा चुके हैं. मौजूदा सीरीज के दोनों मैचों में विराट कोहली ने क्रमशः 135 और 102 रन की पारी खेली है. इससे पहले विराट कोहली ने साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी. अब अगर तीसरे वनडे मैच में भी विराट कोहली शतक लगा देते हैं, तो वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली लगातार चार पारियों में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अब तक 555 इंटरनेशनल मैचों में 27910 रन बना चुके हैं. विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे पायदान पर हैं. विराट कोहली को दूसरे नंबर पर पहुंचने के लिए कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ने के लिए 107 रन और बनाने हैं. कुमार संगाकारा के नाम 28016 रन हैं. तीसरे वनडे में अगर विराट कोहली 107 रन और बना लेते हैं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.