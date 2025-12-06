Virat Kohli New Record: विशाखापत्तनम में शतक जड़ते ही विराट कोहली रच देंगे नया इतिहास, ऐसा करने वाले बनेंगे इकलौते भारतीय!

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्याणक मुकाबला आज यानी 6 दिसंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर अपना कब्जा करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 3rd ODI Match Live Toss And Scorecard: विशाखापत्तनम में टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. विराट कोहली के बल्ले से खूब रन निकल रहे हैं. विराट कोहली लगातार दो वनडे मैच में दो शतक लगा चुके हैं. अब विराट कोहली के पास सीरीज में लगातार तीन शतक ठोकने का सुनहरा मौका है. जिस तरह की लय में विराट कोहली चल रहे हैं उससे यह बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा है.

पहले दो वनडे मैचों में विराट कोहली ने जड़ा शतक

विराट कोहली ने पहले वनडे मैच में धमाकेदार 135 रनों की पारी खेली थी. तब उन्होंने 11 चौके और 7 छक्के लगाए थे. विराट कोहली की वजह से ही टीम इंडिया 17 रनों से जीत दर्ज की थी. इसके बाद दूसरे वनडे में भी में विराट कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और 102 रन बनाए. इस दौरान विराट कोहली ने अपनी पारी में 7 चौके और दो छक्के लगाए.

विराट कोहली के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका

अब टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम के मैदान पर खेला जा रहा हैं. अगर इस मैच में विराट कोहली शतक लगा देते हैं, तो वह शतकों की हैट्रिक पूरी कर लेंगे. इससे पहले विराट कोहली अपने वनडे करियर में सिर्फ एक बार ही लगातार तीन वनडे शतक लगाए पाए थे. विराट कोहली ने साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन शतक ठोके थे. अब विराट कोहली के पास सात पुराना करिश्मा दोहराने का मौका है. विराट कोहली अगर तीसरे वनडे में शतक लगा देते हैं, तो वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में दो बार लगातार तीन-तीन शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

1-1 से बराबरी पर खड़ी है सीरीज

टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला 17 रनों से अपने नाम किया था. इसके बाद दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 358 रन बनाए. इस मैच में विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाए थे. इन दोनों बल्लेबाजों की वजह से ही टीम बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रही थी. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए एडन माक्ररम ने दमदार 110 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी. इससे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई. अब तीसरे वनडे मैच में जो भी टीम मैच जीतेगी. वह सीरीज अपने नाम कर लेगी.

