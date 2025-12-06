Doctor Charged with Sex Assaults: वेस्ट मिडलैंड्स के प्रमुख अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर पर 38 मरीजों के यौन उत्पीड़न का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Doctor Charged with Sex Assaults: क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (Crown Prosecution Service) यानी सीपीएस (CPS) ने बताया है कि वेस्ट मिडलैंड्स (West Midlands) के प्रमुख अस्पतालों में काम करने के दौरान एक डॉक्टर पर 38 मरीजों का यौन उत्पीड़न (Sex Assaults) करने का आरोप लगाया गया है.

बर्मिंघम के क्विंटन निवासी नाथानियल स्पेंसर (38), पर 15 मामलों में यौन उत्पीड़न, 17 मामलों में पेनिट्रेशन के जरिए उत्पीड़न (Assault by Penetration) और 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 9 मामलों का आरोप लगाया गया है.

इसके अलावा, स्पेंसर पर 13 साल से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ पेनिट्रेशन के जरिए किए गए हमले के 3 मामले, और एक प्रयासित हमला (Attempted Assault by Penetration) का भी आरोप है.

CPS के अनुसार ये आरोप 2017 से 2021 के बीच रॉयल स्टोक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल (स्टोक-ऑन-ट्रेंट) और रसल्स हॉल हॉस्पिटल (डडली) में कथित तौर पर हुए अपराधों से संबंधित हैं.

बीबीसी ने पूछा कि क्या इस मामले में कई बच्चे शामिल थे, लेकिन CPS और स्टैफर्डशायर पुलिस ने कहा कि वे इस समय और विवरण साझा करने में सक्षम नहीं हैं.

स्पेंसर 20 जनवरी 2026 को नॉर्थ स्टैफर्डशायर जस्टिस सेंटर में पेश होंगे.

CPS ने कहा कि अभियोजन का निर्णय स्टैफर्डशायर पुलिस द्वारा की गई विस्तृत और जटिल जांच के बाद लिया गया है.

स्पेंसर को जांच के परिणाम आने तक यूके में चिकित्सकीय प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया गया है.

बहुत चिंताजनक: अस्पताल प्रबंधन

स्पेंसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स ऑफ नॉर्थ मिडलैंड्स (UHNM) NHS ट्रस्ट में अगस्त 2017 से अगस्त 2020 तक रेजिडेंट डॉक्टर (पूर्व में जूनियर डॉक्टर) के रूप में कार्यरत थे.

बाद में उन्होंने अगस्त 2020 से अप्रैल 2021 तक द डडली ग्रुप NHS फाउंडेशन ट्रस्ट में रेज़िडेंट डॉक्टर के रूप में कार्य किया.

दोनों ट्रस्ट्स ने उन मरीजों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है, जिन्हें अपनी चिकित्सा देखभाल को लेकर कोई चिंता या सवाल हों.

डडली ग्रुप के ऑपरेशनल मेडिकल डायरेक्टर डॉ. पॉल हडसन ने कहा- हम समझते हैं कि हमारे कई मरीज, स्टाफ और समुदाय के लोग इस खबर को बहुत चिंताजनक पाएंगे.

ट्रस्ट ने कहा कि वे पूरी जांच के दौरान पुलिस के साथ सहयोग कर रहे थे. UHNM ने कहा-

‘चूंकि यह एक जारी आपराधिक प्रक्रिया है, इसलिए हम इस समय कोई और टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.’

जनरल मेडिकल काउंसिल का बयान

जनरल मेडिकल काउंसिल ने कहा कि उसने स्पेंसर को प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं, जबकि उसके फिटर-टू-प्रैक्टिस (Fitness to Practise) की जांच जारी है.

उन्होंने कहा कि अपराध मामले के पूरा होने के बाद GMC की जांच आगे बढ़ेगी, और तब तक स्पेंसर निलंबित ही रहेंगे.