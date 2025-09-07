Bareilly Shocker: बरेली में शादी-शुदा व्यक्ति ने कई बार किया 11 वर्षीय लड़की का रेप, बच्ची ने दिया लड़के को जन्म

बरेली, 7 सितंबर: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शादी-शुदा व्यक्ति ने कई बार 11 वर्षीय लड़की का रेप किया और किसी को न बताने के लिए ब्लैक मेल किया. बार- बार बलात्कार किए जाने के बाद बच्ची प्रेगनेंट हो गई. सात महीने बाद बच्ची ने एक लड़के को जन्म दिया जिसकी आधे घंटे बाद मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि आरोपी राशिद, जो दो बच्चों का पिता और पीड़िता का पड़ोसी है और शनिवार को बलात्कार, नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों में दर्ज प्राथमिकी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. नवाबगंज के एसएचओ अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी बच्चे का पिता है या नहीं इसकी जांच के लिए डीएनए टेस्ट के लिए मृत बच्चे के सैम्पल लिए गए हैं. यह भी पढ़ें: Palghar Shocker: फिजिकल रिलेशन बनाने से इनकार करने पर गुस्साया युवक, होनेवाली पत्नी का रेप कर की हत्या, पालघर में हुई घटना

पीड़िता के बड़े भाई के बयान के अनुसार राशिद लगभग छह-सात महीने से बच्ची को फल का लालच देकर अपने घर बुलाता था और उसके साथ बलात्कार किया. उसने बच्ची को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे. बच्ची को ब्लैकमेल करने के लिए आरोपी ने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और उसी के जरिए ब्लैकमेल कर बार बार उसका बलात्कार करता था.

जब लड़की ने लगातार पेट दर्द की शिकायत की तब परिवार वाले सोनोग्राफी के लिए बच्ची को सरकारी अस्पताल ले गए, जहां पता चला कि बच्ची 7 महीने की गर्भवती है और उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टर्स ने बताया कि अत्यधिक रक्तस्राव और कम उम्र में गर्भावस्था के तनाव के कारण नाबालिग की हालत बहुत खराब है. डॉक्टर्स बच्ची का इलाज कर रहे हैं और अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है.