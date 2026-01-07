Jemimah Rodrigues: खेल के बाद अब बिजनेस के मैदान में जेमिमा रोड्रिग्स; महिलाओं की सुरक्षा हेलमेट ब्रांड ‘Tvarra’ में साझेदारी के रूप में किया निवेश

Jemimah Rodrigues(Photo Credit: Instagram)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) ने निवेश की दुनिया में अपनी पहली पारी की शुरुआत की है, जेमिमा ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए हेलमेट बनाने वाले स्टार्टअप 'Tvarra' (द्वरा) के साथ एक लंबी अवधि की 'इक्विटी-लेड' साझेदारी की है. इस निवेश के साथ ही वह ब्रांड की केवल चेहरा (एम्बेसडर) ही नहीं, बल्कि एक हिस्सेदार और रणनीतिक पार्टनर भी बन गई हैं.

साझेदारी का उद्देश्य

Tvarra के साथ अपनी इस नई भूमिका पर जेमिमा ने कहा, "खेल हमें अनुशासन और विश्वास सिखाता है, और यही बातें एक महिला के दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण हैं. सड़क पर सुरक्षा से साहस मिलता है और गतिशीलता (Mobility) से आत्मविश्वास आता है. कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जेमिमा का मैदान पर ऊर्जावान प्रदर्शन और उनका व्यक्तित्व ब्रांड के मूल्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है. यह भी पढ़े: Jemimah Rodrigues Reveals Her Musical Side At Event: जेमिमा रोड्रिग्स ने गाया ‘आशाएं’ गाना, मुंबई इंडियंस ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया दिल को छू लेने वाला वीडियो- WATCH VIDEO

क्यों खास है 'Tvarra' हेलमेट?

अल्पना पारिदा द्वारा स्थापित यह ब्रांड बाजार में एक बड़ी कमी को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। आमतौर पर बाजार में मिलने वाले हेलमेट पुरुषों के डिजाइनों का छोटा रूप होते हैं, जो महिलाओं के लिए भारी और असुविधाजनक हो सकते हैं.

विशेष डिजाइन: ये हेलमेट महिलाओं के सिर के आकार, वजन वितरण और यहां तक कि उनके बालों (Hair) और ईयररिंग्स (Earrings) को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं.

सुरक्षा मानक: ये हेलमेट ISI (भारतीय मानक) और DOT (वैश्विक मानक) द्वारा प्रमाणित हैं.

विशेषताएं: इनमें लाइटवेट शेल, हेयर-सेफ इंटीरियर और ऑप्टिकल-ग्रेड क्लियर वाइजर दिए गए हैं.

भविष्य की योजनाएं और विस्तार

वर्तमान में, Tvarra ऑनलाइन माध्यमों से भारत के 600 से अधिक शहरों में अपनी पहुंच बना चुका है। कंपनी के 2026 रोडमैप के अनुसार, अब वे ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स में भी विस्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। भविष्य में कंपनी 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी सुरक्षा हेलमेट की श्रेणी पेश करने की योजना बना रही है.

निवेश की रेस में महिला क्रिकेटर

जेमिमा रोड्रिग्स अब उन चुनिंदा भारतीय क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गई हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स में निवेश किया है. पुरुष क्रिकेट टीम के विराट कोहली और एमएस धोनी जैसे दिग्गज पहले से ही विभिन्न ब्रांडों में हिस्सेदारी के लिए जाने जाते हैं. जेमिमा की यह पहल महिला एथलीट्स के बीच निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है.