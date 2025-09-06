Palghar Shocker: फिजिकल रिलेशन बनाने से इनकार करने पर गुस्साया युवक, होनेवाली पत्नी का रेप कर की हत्या, पालघर में हुई घटना

पालघर, महाराष्ट्र: पालघर (Palghar) जिले के बिबलधर गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. जहांपर एक होने वाले पति ने ही अपनी प्रेमिका का रेप कर उसकी हत्या कर दी. बताया जा रहा है की जब पीड़ित युवती के माता पिता खेत में गए हुए थे, तब युवती का होनेवाला पति घर आया और उसने युवती को अकेला देखकर उसपर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया. युवती ने इसके लिए इनकार कर दिया. इसके बाद इस आरोपी ने उसके साथ रेप (Rape) किया और इसके बाद उसकी हत्या (Murder) कर दी.

बताया जा रहा है की इस हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी जंगल में फरार हो गया. लेकिन पुलिस (Police) ने कुछ ही घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. ये भी पढ़े:Pune Double Murder: ‘लड्डू’ का लालच देकर रेप की कोशिश, विफल होने पर रसोइये ने दोनों बहनों की कर दी हत्या, पानी की टंकी में फेंका शव

होनेवाला पति बना वहशी

जब युवती ने शारीरिक संबंध (Physical Relationship) बनाने से इनकार किया तो इस वहशी युवक ने अपनी होनेवाली पत्नी के साथ ही रेप किया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी और जंगल में फरार हो गया. जब युवती के माता पिता खेत से घर पहुंचे और अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो युवती की मां ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. इसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और कुछ ही घंटे में आरोपी को दबोचा.

घटना के कारण इलाकें में मची सनसनी

इस घटना के बाद आरोपी को पुलिस (Police) ने गिरफ्तार किया है. इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है. इस घटना में एक युवती ने अपनी जान गंवाने से युवती के परिजनों में भी आक्रोश फैल गया है.