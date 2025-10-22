शर्मनाक! बेंगलुरु में डॉक्टर ने लड़की के कपड़े उतरवाए, 30 मिनट तक करता रहा गंदी हरकतें, यौन उत्पीड़न का आरोपी गिरफ्तार

(Photo : AI)

बेंगलुरु से एक शर्मनाक खबर सामने आई है. यहां एक 21 साल की लड़की ने अपने स्किन डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न (सेक्शुअल हैरेसमेंट) का गंभीर आरोप लगाया है. लड़की का कहना है कि जब वह सेंट्रल बेंगलुरु में डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक पर अपना इलाज कराने गई, तो डॉक्टर ने उसके साथ गलत हरकतें कीं.

पुलिस ने 56 साल के डर्मेटोलॉजिस्ट (स्किन के डॉक्टर) प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है.

इलाज के नाम पर की गंदी हरकतें

लड़की ने अपनी शिकायत में बताया कि वह शनिवार शाम को क्लिनिक में अकेली थी. डॉक्टर ने इसी बात का फायदा उठाया. उसने स्किन इन्फेक्शन की जांच करने के बहाने लड़की को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया और यह सब करीब 30 मिनट तक चलता रहा.

शिकायत के मुताबिक, डॉक्टर ने लड़की को कई बार गले लगाया, किस किया और उसके विरोध करने के बावजूद गंदी हरकतें करता रहा.

कपड़े उतरवाए और होटल चलने को कहा

आरोप है कि डॉक्टर ने लड़की को यह कहकर अपने कपड़े उतारने पर मजबूर किया कि यह जांच का हिस्सा है. बाद में, उसने लड़की को एक होटल में कमरा बुक करके निजी समय बिताने का सुझाव भी दिया.

लड़की ने बताया कि वह आमतौर पर अपने पिता के साथ क्लिनिक जाती थी, लेकिन उस दिन उसके पिता साथ नहीं जा पाए थे.

परिवार और लोगों ने किया हंगामा

घटना का पता चलने पर लड़की के परिवार वाले और आसपास के लोग क्लिनिक के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में ले लिया.

हालांकि, डॉक्टर ने सभी आरोपों से इनकार किया है. उसका कहना है कि लड़की ने उसकी बातों और जांच के तरीके को गलत समझा है.

पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 79 (महिला का अपमान करने के इरादे से शब्द, हावभाव या काम करना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.